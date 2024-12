Darts-WM: Nächster 9-Darter lässt Ally Pally beben!

Damon Heta gelingt als zweitem Spieler bei der laufenden Darts-WM das perfekte Leg. Am Ende verpasst der Australier dennoch das Achtelfinale.

Dem Australier gelang im dritten Leg des zweiten Satzes das perfekte Spiel. Über zwei Mal 180 Punkte und die 141 zum Abschluss sorgte „The Heat” für Ekstase in London und besondere Szenen: Auch Gegner Woodhouse freute sich mit wie ein Fan, umarmte Heta und hob dessen Arm in die Höhe.

„Damon und ich sind Freunde. Wir spielen zusammen Golf und trainieren manchmal gemeinsam. In dem Moment konnte ich mich nicht kontrollieren, ich war so aus dem Häuschen wie er es war. Sobald sich die Menge erhebt, geht ein spezielles Gefühl durch deinen Körper, man kann es nicht beschreiben“, erklärte der spätere Sieger auf der Pressekonferenz. Kurioserweise hatte Heta in jenem Leg fälschlicherweise als Erster werfen wollen, obwohl Woodhouse anfangen durfte.