Darts-WM 2025: Pfeil gebrochen! Irre Szenen um deutschen Debütanten

Kai Gotthardt muss nach wenigen Minuten sein WM-Debüt im Ally Pally unterbrechen. Doch der Deutsche lässt sich nicht beirren und stürmt in die nächste Runde.

Ein kurioser Zwischenfall hat beim erfolgreichen WM-Debüt von Kai Gotthardt im Ally Pally für Aufsehen gesorgt. Der deutsche Newcomer setzte sich sensationell mit 3:1 in den Sätzen gegen den Schotten Alan Soutar durch und zog damit in die zweite Runde der Darts-WM ein.

Doch sein Match verlief zunächst alles andere als reibungslos: Bereits im vierten Leg des ersten Satzes brach bei einem von Gotthardts Darts der Barrel, was ihn zwang, das Spiel kurzzeitig zu unterbrechen.

Gotthardts Pfeil gebrochen: „Das war verrückt“

Gotthardt dreht nach Unterbrechung auf

Da Gotthardt kein Ersatzset auf der Bühne griffbereit hatte, musste der 29-Jährige in die Katakomben gehen, um neue Pfeile zu holen. Sein Gegner Soutar ließ sich von der Unterbrechung aber nicht stören und feierte ausgiebig mit den Fans. Nach einigen Minuten konnte das Spiel fortgesetzt werden.

In der Folge sicherte sich Soutar zwar den ersten Satz, doch Gotthardt schien nach dem Barrel-Malheur zunehmend wie ausgewechselt: Im zweiten Satz glänzte Gotthardt mit einem 95er-Finish zum 11-Darter und auf Tops sicherte sich der Baden-Württemberger das 2:0. Gotthardt verpasste anschließend sechs Checkdarts und Soutar verkürzte auf 1:2. Doch das Scoring beim Schotten blieb aus und Gotthardt glich in den Sätzen aus. Den dritten Satz holte sich „The Tunnel“ sogar ohne Legverlust.

Im vierten Satz ging der Deutsche schnell mit 2:0 in Führung, verpasste jedoch eine frühe Entscheidung, als Soutar zum 2:2 ausglich. Im Decider verpasste Gotthardt zwar gleich viermal ein Single-Feld um sich auf Doppel zu Stellen, doch auch Soutar nutzte seine Checkchancen nicht. Bei 11 Punkten Rest verpasste Gotthardt zunächst die einfache 3, sein erster Dart landete in der Doppel 3. Dann behielt der Deutsche allerdings die Nerven, ein Dart in die Single 1 und den ersten Matchdart auf der Doppel 2 verwandelte der Debütant treffsicher.