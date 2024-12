Darts-WM 2025: Royaler Besuch im „Ally Pally“!

Im „Ally Pally“ wurde der 42-Jährige von der Schauspielerin Hannah Waddingham (u. a. Hauptrolle in der Serie „Ted Lasso“) empfangen und mit den Worten begrüßt: „Willkommen in meinem Palast. Sollen wir hineingehen, uns umsehen und ein bisschen Unfug treiben?“

Promo bei Darts-WM: Doku von Prinz William feiert Premiere

Hintergrund der Dreharbeiten war die Dokumentation „The Earthshot Report“ des Prinzen, in welcher innovative Ideen sowie Projekte zum Thema Umweltschutz präsentiert werden. In der Doku ist Waddingham die Moderatorin. „The Earthshot Report“ feierte am Sonntag im britischen Fernsehen Premiere und wird am 18. Dezember in den USA ausgestrahlt.