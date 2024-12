Darts-WM 2025: Tränendrama bei Menzies - Sherrock spendet Trost

Der US-Amerikaner Leonard Gates wirft in einem emotionalen Match Cameron Menzies raus. Während Gates seinen Erfolg feiert, kommen Menzies die Tränen.

Bei der Darts-WM ( LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM auf SPORT1.de und auf YouTube ) standen am zweiten Tag die Emotionen im Fokus. Im dritten Match des Abends setzte sich Publikumsliebling Leonard Gates aus den USA mit 3:1 in den Sätzen gegen den Schotten Cameron Menzies durch. Dem Freund von Fallon Sherrock kamen bereits während der Begegnung die Tränen.

Gates startete hervorragend in die Partie und sicherte sich die ersten beiden Legs mit zwei High-Finishes (138, 120). Zum Satzgewinn setzte er noch einen drauf und checkte 85 Punkte via Bulls Eye.

Gates-Party im Ally Pally

Fortan kam Menzies etwas besser in die Begegnung und tütete einen umkämpften zweiten Satz - trotz einiger Probleme auf die Doppelfelder - mit 3:2 in den Legs ein.

Der dritte Durchgang ging wiederum an Gates und es hallten schon die ersten „USA, USA“-Rufe durch den Ally Pally. Gates wusste die Energie umzusetzen und feierte seine Leggewinne auch mit rhythmischen Hüftschwüngen.

Darts-WM: Menzies kämpft mit den Tränen

Die Doppelprobleme bei Menzies rissen nicht ab und auch im vierten Satz ließ der Favorit zahlreichen Chancen auf die Doppelfelder aus. Gates bedankte sich, schnappte sich den Satz mit 3:2 in den Legs und bejubelte seinen Sieg frenetisch.

Sherrock spendet ihrem Freund Trost

Menzies‘ Freundin Fallon Sherrock saß mit versteinerter Miene in der ersten Reihe des VIP-Bereichs und ging umgehend nach dem Match in den Spielerbereich, um ihren Freund zu trösten. Sherrock ist am Dienstagabend gegen ihren Landsmann Ryan Meikle gefordert.