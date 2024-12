Darts-WM 2025: Weltmeister Luke Humphries erklärt Veränderung

Weltmeister Luke Humphries hat nach seinem Auftaktsieg bei der Darts-WM 2025 erklärt, was hinter dem Wechsel seines Walk-on-Songs steckt. Bei seinem Titelgewinn 2024 war der Engländer noch zu „Cake by the Ocean“ von DNCE aufgelaufen, seit dem 15. Premier-League-Spieltag im Mai dieses Jahres in Leeds erklingt „I Predict a Riot“ von den Kaizer Chiefs vor seinen Bühnenmatches.