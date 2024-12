Darts-WM: Alle Austragungsorte - Der Weg zur Kult-Stätte "Ally Pally"

Der „Ally Pally“ ist unzertrennbar mit der PDC Darts-WM verbunden - und wird das vermutlich für immer sein. Doch die WM fand bereits vor dem Umzug in die Londoner Halle statt. SPORT1 stellt alle Austragungsorte der WM-Geschichte vor.

Heutzutage verbindet man die Darts-Weltmeisterschaft automatisch mit Alexandra Palace in London. Der „Ally Pally“ ist längst zur Kult-Stätte des Sports geworden, zu dem im Dezember Darts-Fans aus aller Welt pilgern (ab 15. Dezember LIVE auf SPORT1 im TV, Stream und auf YouTube) . Doch die WM fand nicht immer im Westflügel des Londoner Gebäudekomplexes statt.

Und angesichts des Zuschauer-Volumens von lediglich 3000 Personen steht derzeit auch ein Wechsel des Austragungsortes im Mittelpunkt. Schließlich könnte mein weitaus mehr Tickets verkaufen - in der Premier League spielen die Darts-Stars schließlich mitunter vor mehr als 10.000 Fans. Tradition wird im Darts-Sport allerdings großgeschrieben, das wird bei einem Blick auf die Geschichte deutlich.

Darts-WM der PDC: Circus Tavern (1994-2007)

Bevor die Darts-WM 2007 erstmals im Ally Pally ausgetragen wurde, fand sie seit der Gründung der PDC 1994 13 Jahre lang in der altehrwürdigen Circus Tavern statt, die sich in der englischen Ortschaft Purfleet in Essex befindet und 1100 Zuschauern Platz bot.