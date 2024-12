Darts-WM: Heta gelingt zweiter Neun-Darter

Nach dem entscheidenden Doppel-Treffer im dritten Leg des zweiten Satzes hüpfte die Nummer neun der Setzliste wie ein Rumpelstilzchen über die Bühne im Ally Pally, auch Woodhouse jubelte mit seinem Kontrahenten. Heta hatte bereits in seinem Zweitrundenmatch gegen Connor Scutt (3:1) acht „perfekte“ Darts gespielt, damals aber die Doppel 12 verpasst. Diese habe er über die Feiertage besonders trainiert, erklärte der Feuerwehrmann vor dem Match - das zahlte sich aus.

Für jeden Neun-Darter werden von Hauptsponsor Paddy Power 180.000 Pfund (etwa 215.000 Euro) ausgeschenkt. Das Preisgeld wird gedrittelt und an den erfolgreichen Spieler, einen Fan und den guten Zweck verteilt.

Das erste perfekte Spiel dieser WM war am 18. Dezember Christian Kist gelungen, auch der Niederländer schied im Anschluss aus. Neben Heta kratzten bislang zudem Wunderkind Luke Littler und die deutsche Nummer eins Martin Schindler am Extra-Preisgeld, scheiterten aber jeweils an der Doppel 12. Bei der letztjährigen WM-Ausgabe hatte es keinen Neun-Darter gegeben.