Darts-WM: Pietreczko auch nach Weihnachten weiter dabei

Nach den Enttäuschungen um Gabriel Clemens und Martin Schindler steht zumindest ein Deutscher in Runde drei.

Ricardo Pietreczko hat als erster deutscher Profi bei der diesjährigen Darts-WM den Einzug in die dritte Runde geschafft. Der 30-Jährige aus Hannover besiegte Junioren-Weltmeister Gian van Veen aus den Niederlanden mit 3:1 Sätzen und egalisierte damit seine bisherige WM-Bestleistung aus seiner Premiere im Vorjahr.

In Runde drei geht es für "Pikachu" im Londoner Alexandra Palace nun am Samstag (ab 13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen den früheren Weltmeister Rob Cross oder den Waliser Scott Williams, der in der ersten Runde den "Meenzer Bub" Niko Springer aus dem Turnier geworfen hatte.