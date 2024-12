Darts-Boom: Deutsche Fans pilgern erneut zur WM

Reiseziel Ally Pally: Die diesjährige Darts-WM in London (LVE bei SPORT1 ) werden erneut zahlreiche Fans besuchen. Über 20 Prozent der 90.000 Tickets gingen an Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Damit werden mehr als 18.000 Personen aus der DACH-Region vor Ort sein.

Nur in England ist Darts noch größer

Die Entwicklung in Deutschland nimmt sich die PDC bei ihrer Internationalisierungsstrategie zum Vorbild. „Wir haben das Wachstum gesehen, das der deutsche Markt gebracht hat. Das ist ein Modell, das wir in den nächsten zwei Jahrzehnten auch in anderen Ländern nachahmen möchten“, sagte PDC-Geschäftsführer Matthew Porter dem SID.