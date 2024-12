Frust und Stolz: Springers Debüt "nicht das letzte Mal"

Der "Meenzer Bub" will im Jahr 2025 neu angreifen.

Der "Meenzer Bub" will im Jahr 2025 neu angreifen.

Gesenkter Kopf, leerer Blick: Die Enttäuschung stand Niko Springer nach seinem spektakulären, aber sieglosen WM-Debüt ins Gesicht geschrieben - und doch „kann ich stolz auf das sein, was ich gezeigt habe“, sagte der „Meenzer Bub“ nach dem 1:3 gegen den Engländer Scott Williams bei DAZN.

Gegen den Vorjahres-Halbfinalisten spielte das deutsche Darts-Talent von Beginn an stark mit. Mit 98,92 im Durchschnitt und sieben 180ern verkaufte er sich äußerst teuer, ging mit dem ersten Satz gar in Führung. Er sei natürlich sehr aufgeregt gewesen vor dem Spiel, doch "ich habe es mir ehrlicherweise schwieriger vorgestellt auf der Bühne. Wenn ich oben stehe, kann ich eigentlich viel ausblenden."

Im neuen Jahr greift er neu an, will den Schritt zum Profi schaffen. Seinen Beamtenstatus als Kostenbeamter beim Landgericht Wiesbaden gibt er ab. "Ich bin viel von Familie, Freunden und der Freundin weg. Es ist für mich alles einfach eine große Unbekannte", sagte Springer: "Aber ich will es versuchen. Ich bin jung und wenn nicht jetzt, wann dann?"