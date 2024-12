Nächster Pikachu-Termin fix: So geht's bei der Darts-WM weiter

Ricardo Pietreczko ist der letzte Deutsche bei der WM. In der nächsten Runde wartet Scott Williams auf den 30-Jährigen. Der Termin für das Drittrundenmatch steht fest.

In seinem Drittrundenmatch trifft „Pikachu“ auf Scott Williams. Das Duell zwischen dem Wahl-Hannoveraner und dem letztjährigen WM-Halbfinalisten steigt am Samstag, 28. Dezember in der Mittagssession. Nach der Partie zwischen Ryan Joyce und Ryan Searle kämpft der letzte Deutsche im zweiten Match der Session um einen Platz im Achtelfinale.