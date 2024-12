"Traum verwirklicht": Gotthardt vor Debüt im Ally Pally

Der 29-jährige Esslinger startet als erster Deutscher in das wichtigste Darts-Turnier der Welt.

Der 29-jährige Esslinger startet als erster Deutscher in das wichtigste Darts-Turnier der Welt.

Der Weltmeister hat den Anfang gemacht, nun ist auch der erste Deutsche dran: Nach der Eröffnung der Darts-WM (täglich LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM auf SPORT1.de und auf YouTube) durch Titelverteidiger Luke Humphries steigt am zweiten Turniertag mit Kai Gotthardt einer der sechs Teilnehmer aus Deutschland ein. Bei seiner Premiere im Alexandra Palace trifft „The Tunnel“ in der Nachmittagsession am Montag (ab 13.30 Uhr) auf den Schotten Alan Soutar.