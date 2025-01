Darts-WM 2025: Absoluter Littler-Wahnsinn! Jüngster Weltmeister!

Im Finale fertigte der Shooting-Star der Darts-Welt Ex-Champion Michael van Gerwen regelrecht ab und siegte am Ende mit 7:3. Den Tränen nahe feierte er seinen Triumph auf der Bühne des Ally Pally.

Luke Littler „nicht von diesem Planeten“

„Dieser Typ ist nicht von diesem Planeten“, verneigte sich SPORT1 -Experte Robert Marijanovic, Kommentator Basti Schwele ergänzte: „Luke Littler krönt sich zum Prince of the Palace - zu King Luke!“ Der achtmalige WM-Teilnehmer Max Hopp befand: „Er bringt Darts auf ein ganz neues Level.“

Bärenstarke 55,56 Prozent traf „The Nuke“ letztlich auf Doppel und rang mit 102,73 im Average den dreimaligen WM-Champion van Gerwen nieder und ist jetzt die Nummer 2 in der Order of Merit.

Darts-WM: Nervöser Beginn von Littler und van Gerwen

Littler gelang „nur“ eine 58 im ersten Anwurf, van Gerwen patzte im Finish und so ging das 1. Leg über Umwege an „The Nuke“, der 55 rausnahm und sich mit 3:1 auch den Satz schnappte.

Littler dreht mächtig auf - MvG in Not

„Mighty Mike“ wackelte auch im 2. Satz, ließ unter anderem 100 als Finish stehen und kassierte direkt danach das 0:2 nach Legs. Kurz darauf konnte MvG auch das High-Finish 128 nicht löschen und Littler war wieder da - 0:2 in den Sätzen.

Kurioser Bouncer bei van Gerwen

Für van Gerwen kam dann auch noch Pech dazu: Nach dem allerersten Pfeil in die Triple-20 im 3. Satz bouncte der zweite Wurf raus - so kam der Niederländer „nur“ mit 80 ins Spiel. Trotzdem holte MvG das 1. Leg.

Schon im nächsten Umlauf ließ er aber wieder wichtige Darts aus - darunter drei auf Doppel-20. Wieder bestrafte Littler das eiskalt zum 1:1. Van Gerwen konnte nicht mehr zurückschlagen und lag wenig später schon mit 0:3 in den Sätzen hinten.

Frecher Weg von Littler

Littler wurde zunehmend sicherer und frecher: Zum Start in Satz 4 checkte er die 70 über Bulls-Eye und seine favorisierte Doppel-10 - sehr ungewöhnlich.

Van Gerwen leistete sich auch weiterhin unfassbare Aussetzer: Nacheinander vergab er auf Doppel-16, Doppel 8 und setzte seinen letzten Pfeil neben die Doppel-4 - hinein in die Doppel-13. Es folgte das alte Bild: Littler verwandelte - 4:0 in den Sätzen! Während Littler fast 50 Prozent auf Doppel traf, stand MvG zu diesem Zeitpunkt bei eiskalten 17,65 Prozent. Nur drei Legs in vier Sätzen hatte er bis dahin gewonnen.