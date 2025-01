Doppel-Drama: Price im WM-Viertelfinale ausgeschieden

Price legte am Mittwochnachmittag stark los, hatte nach seinen gewonnenen Sätzen aber große Probleme auf die Doppelfelder. Am Ende lag seine Checkout-Quote bei 26,79 Prozent - ein ganz schwacher Wert. Dobey, der erstmals in das Halbfinale bei einer WM einzog und nun gute Chancen auf die Teilnahme an der Premier League besitzt, zitterte nur im siebten Satz zwischenzeitlich, als er fünf Match-Darts vergab. Im achten Durchgang legte er dann mit einem frühen Break die Grundlage für den Erfolg.