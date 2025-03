WM-Revolution offiziell! Mega-Preisgeld und Rekord-Teilnehmerfeld

Die Darts -Weltmeisterschaft wird fortan noch größer - und besser bezahlt! Wie die PDC am Montag bekanntgab, wird die WM-Endrunde ab Dezember mit 128 Teilnehmern stattfinden. Bei den zurückliegenden Weltmeisterschaften kämpften noch 96 Dartsspieler um den WM-Titel.

Ebenfalls neu: Der Gewinner der Darts-WM 2026 erhält ein bislang noch nie ausgeschüttetes Preisgeld von einer Million Pfund. Zum Vergleich: Luke Littler erhielt für seinen Sieg im WM-Finale 2025 gegen Michael van Gerwen „nur“ 500.000 Pfund. Der Zweitplatzierte wird von nun an 400.000 Pfund erhalten.

Rekord-Preisgeld „wird für Schlagzeilen sorgen“

„Das Preisgeld von einer Million Pfund für den Weltmeister spiegelt die Stellung des Dartsports als eine der aufregendsten und gefragtesten Sportarten der Welt wider und die historische Summe wird zu Recht für Schlagzeilen sorgen, da es sich um das größte Preisgeld handelt, das jemals in diesem Sport ausgezahlt wurde“, wird PDC-Geschäftsführer Matt Porter in einer Pressemitteilung zitiert.

„Die heute bekannt gegebene Erhöhung der Preisgelder zeigt aber auch unser Engagement, die Verdienstmöglichkeiten für Spieler auf allen Ebenen des PDC-Systems zu erhöhen. Das unglaubliche Wachstum der PDC in den letzten Jahren hat den Dartsport auf ein nie dagewesenes Niveau gehoben, sowohl was die Spielmöglichkeiten als auch das weltweite Interesse angeht, und dies ist ein großer Moment für alle Spieler, die den Ehrgeiz haben, es an die Spitze des Sports zu schaffen“, ergänzte Porter.