Darts: Erstmals vier feste WM-Startplätze für Frauen

Größeres Teilnehmerfeld, mehr Frauen: Zum ersten Mal in der Geschichte der Darts-Weltmeisterschaft werden vier Startplätze fest an weibliche Profis vergeben. Das geht aus der Aufteilung der Startplätze für den aufgestockten Saisonhöhepunkt hervor, die die Professional Darts Corporation (PDC) veröffentlichte. Im Dezember 2025 gehen erstmals insgesamt 128 Spielerinnen und Spieler bei der WM in London an den Start, seit 2019 waren es 96.