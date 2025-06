Team-WM: K.o.-Runde für Schindler und Pietreczko

In Frankfurt schlägt das deutsche Duo auch Singapur und löst so das Ticket für das Achtelfinale.

Das deutsche Darts-Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko hat das erste Etappenziel bei der Team-WM in Frankfurt erreicht. Nach dem Auftaktsieg gegen Portugal gewannen „The Wall“ und „Pikachu“ am Freitagabend 4:0 gegen Singapur. Damit zieht Deutschland als Gruppensieger in die Runde der letzten 16 des „World Cup of Darts“ ein.