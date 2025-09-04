Darts-Szene trauert: Früherer WM-Halbfinalist tot

Martin Hoffmann 04.09.2025 • 21:48 Uhr Die Darts-Welt trauert um „Bravedart“ Jamie Harvey, Gründungsmitglied der PDC. Weggefährten aus vergangenen Zeiten reagieren wehmütig.

Die Darts-Welt trauert um eine langjährige Szenegröße: Jamie Harvey, Halbfinalist der PDC-WM 1996 und Zeitgenosse von Rekordweltmeister Phil Taylor, ist tot.

Der Schotte - Spitznamen: „The Tartan Terror“ und „Bravedart“ - war drei Jahrzehnte lang als Spieler aktiv, zwischen 1993 und 2009 als Gründungsmitglied für die PDC, davor und danach für den ehemaligen Konkurrenzverband BDO sowie den WDC, aus dem die PDC hervorgegangen ist.

Trauer um „Bravedart“ Jamie Harvey

Harveys größter Erfolg war der Einzug ins WM-Halbfinale 1996. Er unterlag dort dem Engländer Dennis Priestley, der dann im Endspiel gegen Taylor verlor. Im selben Jahr erreichte Harvey auch das Halbfinale des World Matchplay.

Im Jahr 2009 erkrankte Harvey an Kehlkopfkrebs, überstand die Krankheit allerdings und kehrte noch für einige lokale Turniere ans Oche zurück. Nun ist er im Alter von 70 Jahren „im Kreise seiner Lieben zu Hause friedlich eingeschlafen“, wie sein Sohn James in einem Statement bekanntgab.

„Einer der Gründerväter der PDC“

Die PDC sowie auch diverse Weggefährten bekundeten in den sozialen Medien ihre Trauer um Harvey. „Jamie war ein toller Typ und es war mir eine Freude, mit ihm das Oche und viele Biere geteilt zu haben“, würdigte ihn Ex-Rivale Priestley: „Einer der Gründerväter der PDC, sein Vermächtnis lebt weiter.“

Auch der einstige Weltranglisten-Erste Alan Warriner-Little reagierte bestürzt: „Trauriger Tag. Ruhe in Frieden, Jamie Harvey: Er, ich, Eric und Mace haben damals viel Zeit zusammen verbracht - vor allem in Bars in aller Welt, zugegebenermaßen. Wir werden dich vermissen, Kumpel.“