Darts-WM 2026: Debütant muss frechen Namen ändern

Johannes Vehren 24.10.2025 • 08:13 Uhr Tim Pusey qualifiziert sich erstmals für die Darts-WM. Der Australier muss für die WM seinen frechen Spitznamen ändern.

Dieser lautet „The Magnet“ und bildet zusammen mit seinem Nachnamen („The Puseymagnet“) eine freche Konstellation. Für den Verband PDC wird dabei offenbar eine Grenze überschritten.

Darts-Profi freut sich auf die Fans im Ally Pally

Pusey erklärte lachend im Gespräch mit Tungsten Tales: „Ich habe nichts davon auf meinem Trikot. Ich muss mir einen neuen Namen ausdenken, vielleicht müssen wir eine Umfrage starten und uns etwas einfallen lassen.“

Der 33-Jährige, der erstmals bei der WM dabei sein wird, zeigte etwas Verständnis für die Entscheidung des Verbands, weil er wisse, wie enthusiastisch und „farbenfroh“ die Darts-Fans im legendären Alexandra Palace sein können. Er freue sich auf seinen Auftritt im Dezember.

In der Vergangenheit sangen Fans bei einem Turnier, an welchem Pusey teilnahm: „Oh Pusey, wir lieben dich.“

PDC verbot schon einmal einen Spitznamen

Es ist nicht das erste Mal, dass die PDC hart gegen einen frechen Namen vorgeht.