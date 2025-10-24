Darts-WM 2026: Debütant muss frechen Namen ändern

Wirbel um Darts-Profi Tim Pusey! Der Australier muss für die Darts-Weltmeisterschaft 2026 (ab dem 11. Dezember LIVE auf SPORT1) seinen Spitznamen ändern.
WM-Teilnehmer muss Namen ändern
Dieser lautet „The Magnet“ und bildet zusammen mit seinem Nachnamen („The Puseymagnet“) eine freche Konstellation. Für den Verband PDC wird dabei offenbar eine Grenze überschritten.
Darts-Profi freut sich auf die Fans im Ally Pally
Pusey erklärte lachend im Gespräch mit Tungsten Tales: „Ich habe nichts davon auf meinem Trikot. Ich muss mir einen neuen Namen ausdenken, vielleicht müssen wir eine Umfrage starten und uns etwas einfallen lassen.“
Der 33-Jährige, der erstmals bei der WM dabei sein wird, zeigte etwas Verständnis für die Entscheidung des Verbands, weil er wisse, wie enthusiastisch und „farbenfroh“ die Darts-Fans im legendären Alexandra Palace sein können. Er freue sich auf seinen Auftritt im Dezember.
In der Vergangenheit sangen Fans bei einem Turnier, an welchem Pusey teilnahm: „Oh Pusey, wir lieben dich.“
PDC verbot schon einmal einen Spitznamen
Es ist nicht das erste Mal, dass die PDC hart gegen einen frechen Namen vorgeht.
Im Jahr 2023 wurde Owen Bates, die Nummer 80 der Welt, die Verwendung des Spitznamens „The Master“ untersagt, weil dieser im Zusammenspiel mit seinem richtigen Namen („Owen Masturbates“) zu provokativ war.