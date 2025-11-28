Darts-WM 2026: Der PDF-Spielplan zum Download und Ausdrucken

SPORT1 28.11.2025 • 15:47 Uhr Hier gibt es den Spielplan der Darts-WM 2026 in Form eines Turnierbaums mit allen Runden, Teilnehmern, Matches und Terminen als kostenloses PDF zum Downloaden und Ausdrucken.

Game on! Vom 11. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026 wird in London die PDC Darts-Weltmeisterschaft 2026 (LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER) ausgetragen.

Darts-WM 2026: Der PDF-Spielplan zum Download

Qualifiziert sind dabei erstmals gleich acht deutsche Spieler: Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Niko Springer, Lukas Wenig, Gabriel Clemens, Max Hopp, Dominik Grüllich und Arno Merk vertreten Deutschland im legendären Ally Pally.

PDC-Weltmeisterschaft: Der Weg ins Finale für Littler und Co.

Wer sind die möglichen Gegner von Schindler auf dem Weg ins Finale? Mit welchen Stars könnten es Hopp, Pietreczko und Co. zu tun bekommen, wenn sie ihre Auftaktduelle gewinnen? Wer fordert die Favoriten um Luke Humphries, Titelverteidiger Luke Littler und Michael van Gerwen?