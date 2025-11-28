Darts-WM 2026: Der PDF-Spielplan zum Download und Ausdrucken

Game on! Vom 11. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026 wird in London die PDC Darts-Weltmeisterschaft 2026 (LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER) ausgetragen.
Darts-WM: Spielplan zum Ausdrucken
Darts-WM 2026: Der PDF-Spielplan zum Download
Damit Sie immer den Überblick über die Darts-WM mit allen Runden, Teilnehmern und Terminen haben, bietet SPORT1 eine PDF-Datei mit dem gesamten Spielplan zum kostenlosen Download und anschließendem Ausdrucken an - und das in drei verschiedenen Designs! Zusätzlich gibt es das PDF auch im Großformat DIN A2 an.
Qualifiziert sind dabei erstmals gleich acht deutsche Spieler: Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Niko Springer, Lukas Wenig, Gabriel Clemens, Max Hopp, Dominik Grüllich und Arno Merk vertreten Deutschland im legendären Ally Pally.
PDC-Weltmeisterschaft: Der Weg ins Finale für Littler und Co.
Wer sind die möglichen Gegner von Schindler auf dem Weg ins Finale? Mit welchen Stars könnten es Hopp, Pietreczko und Co. zu tun bekommen, wenn sie ihre Auftaktduelle gewinnen? Wer fordert die Favoriten um Luke Humphries, Titelverteidiger Luke Littler und Michael van Gerwen?
All das können Sie nun anhand des Spielplans ablesen und durchspielen.