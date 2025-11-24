Newsticker
Darts-WM 2026: Endgültiges WM-Aus für Hempel

Florian Hempel verpasst die Teilnahme an der Darts-Weltmeisterschaft 2026. Der 35-Jährige verliert zudem seine Tourcard.
Florian Hempel ist in einem knappen Match gegen den Nordiren Daryl Gurney aus der WM ausgeschieden. Am Ende lag es nur an Millimetern.
Maximilian Huber
Florian Hempel verpasst die Teilnahme an der Darts-Weltmeisterschaft 2026. Der 35-Jährige verliert zudem seine Tourcard.

Bitterer Tag für Florian Hempel! Der deutsche Darts-Profi hat am Montag seine letzte Chance verspielt, an der Weltmeisterschaft 2026 im Londoner Alexandra Palace teilzunehmen.

Der 35-Jährige scheiterte beim PDC World Championship TCH Qualifier schon frühzeitig am Engländer Robert Grundy und unterlag in der Runde der Top 40 4:7 in Legs. Damit wird Hempel definitiv nicht an der WM teilnehmen und seine Tourcard verlieren.

Auch Kai Gotthardt fehlt bei der WM

Beim Qualifikationsturnier werden die letzten fünf Tickets für die Darts-WM 2026 vergeben. Mit Hempel, Kai Gotthardt, Leon Weber und Maximilian Czerwinski gingen vier Deutsche an den Start, die allesamt das WM-Ticket verpassten.

Kai Gotthardt scheiterte 1:7 an Rob Owen, während Leon Weber dem Niederländer Martin van Velzen 2:7 unterlag. Maximilian Czerwinski scheiterte am Engländer Adam Hunt (2:7) und musste seinen WM-Traum ebenfalls begraben.

Somit wird Deutschland mit acht Teilnehmern bei der Darts-WM antreten. Um 17:30 Uhr steht die Auslosung zum Turnier an. SPORT1 zeigt das Event im kostenlosen Livestream und begleitet die Zeremonie ebenfalls live im Ticker.

