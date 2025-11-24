Darts-WM 2026: Endgültiges WM-Aus für Hempel

Bitterer Tag für Florian Hempel! Der deutsche Darts-Profi hat am Montag seine letzte Chance verspielt, an der Weltmeisterschaft 2026 im Londoner Alexandra Palace teilzunehmen.
Endgültiges WM-Aus für Hempel
Der 35-Jährige scheiterte beim PDC World Championship TCH Qualifier schon frühzeitig am Engländer Robert Grundy und unterlag in der Runde der Top 40 4:7 in Legs. Damit wird Hempel definitiv nicht an der WM teilnehmen und seine Tourcard verlieren.
Auch Kai Gotthardt fehlt bei der WM
Beim Qualifikationsturnier werden die letzten fünf Tickets für die Darts-WM 2026 vergeben. Mit Hempel, Kai Gotthardt, Leon Weber und Maximilian Czerwinski gingen vier Deutsche an den Start, die allesamt das WM-Ticket verpassten.
Kai Gotthardt scheiterte 1:7 an Rob Owen, während Leon Weber dem Niederländer Martin van Velzen 2:7 unterlag. Maximilian Czerwinski scheiterte am Engländer Adam Hunt (2:7) und musste seinen WM-Traum ebenfalls begraben.
Somit wird Deutschland mit acht Teilnehmern bei der Darts-WM antreten. Um 17:30 Uhr steht die Auslosung zum Turnier an. SPORT1 zeigt das Event im kostenlosen Livestream und begleitet die Zeremonie ebenfalls live im Ticker.