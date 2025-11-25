Darts-WM 2026: Littler reagiert auf Auslosung

Johannes Behm 25.11.2025 • 09:45 Uhr Luke Littler blickt mit Vorfreude auf seinen Erstrunden-Gegner bei der Darts-WM 2026. Seine Nerven will er allerdings besser als letztes Jahr im Griff haben.

Luke Littler hat auf die Auslosung der Darts-WM reagiert und über seinen Erstrunden-Gegner Darius Labanauskas gesprochen.

„Ich bin sehr zufrieden damit”, sagte der 18-Jährige und ging auf die Spielweise des Litauers ein. „Er ist nicht der schnellste Spieler, aber es geht ja darum, die erste Runde zu überstehen.“

Der Weltmeister wollte das Match am 11. Dezember allerdings nicht auf die leichte Schulter nehmen: „Es wird nicht einfach werden.“

Littler: „Letztes Jahr hatte ich keine Ahnung“

Immerhin: Aus der Nervenschlacht gegen Ryan Meikle hat der junge Engländer seine Lehren gezogen. „Wenn ich nervös werden sollte, weiß ich, wie ich damit umgehen muss“, meinte Littler, der auf das emotionale Zweitrunden-Duell aus dem letzten Jahr anspielte.

Bei der Darts-WM 2025 hatten Littler die Emotionen übermannt, obwohl er den Zweitrunden-Krimi gegen Meikle für sich entscheiden konnte. Im Anschluss war er in Tränen ausgebrochen und von seinen Eltern getröstet worden.

„Letztes Jahr hatte ich keine Ahnung, wie ich damit umgehen sollte. Aber dieses Jahr weiß ich, was mich erwartet, welche Erwartungen bestehen“, betonte der Darts-Superstar. „Wenn ich nervös werde, weiß ich, wie ich damit umgehen muss.“

Darts-WM 2026: „Das ist alles, worauf ich hinarbeite“

Seinen Titel aus dem Vorjahr will er natürlich am liebsten verteidigen. „Gary Anderson war der letzte Spieler, der zweimal hintereinander gewonnen hat (2015 und 2016, Anm. d. Red.)“, so Littler, der nachziehen will. „Das ist zehn Jahre her. Das ist alles, worauf ich hinarbeite – zweimal hintereinander zu gewinnen."

