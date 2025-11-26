Darts-WM: MvG mit Kampfansage an Littler und Humphries

Moritz Pleßmann 26.11.2025 • 13:27 Uhr Luke Littler ist aktuell das Maß aller Dinge im Darts und gilt zusammen mit Luke Humphries als Top-Favorit bei der Darts-WM 2026. Doch Michael van Gerwen will das nicht einfach so zulassen.

Wenige Wochen vor dem Start der Darts-Weltmeisterschaft 2026 (11.12. - 03.01. live auf SPORT1) hat Michael van Gerwen eine Kampfansage an die Dominatoren und Top-Favoriten auf den Titel, Luke Littler und Luke Humphries, gemacht.

Auf die Frage, ob die beiden Luke‘s den Sport auch in den nächsten Jahren dominieren würden, antwortete MvG bei talkSport: „Sie sind großartige Spieler, aber nein, das werden sie nicht. Ich bin immer noch da und werde das nicht zulassen.“

MvG selbst sieben Jahre lang die Nummer eins der Welt

Der 36-Jährige fügte zwar hinzu, dass diese Dominanz niemand über mehrere Jahre hinweg schaffen könnte, dennoch ordnete er ein: „Natürlich kann es sein, dass sie auch im nächsten Jahr so stark sind. Das ist möglich.“

MvG selbst dominierte über mehrere Jahre die PDC-Tour, war sieben Jahre am Stück die Nummer eins der Welt und sammelte reihenweise Titel. Von dieser Form ist der dreimalige Weltmeister aktuell allerdings weit entfernt.

„Es war ein katastrophales Jahr für mich“

„Es war ein katastrophales Jahr für mich“, gestand er und erklärte: „Man muss das hinnehmen und weitermachen.“ Das will er nun bei der anstehenden WM, bei der er sich wie gewohnt selbstbewusste Ziele setzt: „Mindestens das Finale“.