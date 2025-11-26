Darts-WM: Spielplan da! Deutscher eröffnet das Turnier

Philipp Schmidt 26.11.2025 • 17:45 Uhr Der Spielplan der Darts-WM steht fest: Ein deutscher Debütant eröffnet das Spektakel, am gleichen Tag ist auch Luke Littler bereits gefordert.

Spannende Spiele am ersten Tag der Darts-WM! Mit dem deutschen Debütanten Arno Merk sowie Superstar Luke Littler ist aus Sicht der deutschen Fans gleich zum Auftakt für reichlich Spektakel gesorgt.

Wie aus dem offiziellen Spielplan hervorgeht, ist Merk am 11. Dezember sogar in der ersten Partie gefordert und trifft ab 20 Uhr auf den Belgier Kim Huybrechts. Littler, seit Kurzem neue Nummer eins der Welt, trifft im dritten Spiel des Tages auf den Litauer Darius Labanauskas.

Zwei weitere Deutsche steigen am ersten Wochenende ein: Gabriel Clemens trifft am Samstag, 13. Dezember, im letzten Spiel des Tages auf Alex Spellman. Einen Tag später nimmt es Lukas Wenig bei seiner Premiere im Alexandra Palace mit Wesley Plaisier auf. Nachdem am ersten Turniertag lediglich eine Abendsession ausgetragen wird, geht es ab dem zweiten Tag mit einer Mittags- und einer Abendsession weiter (ab 13.30 und 20 Uhr).

128 Teilnehmer bei XXL-Darts-WM

Der deutsche Rekordteilnehmer Max Hopp wird am 15. Dezember zum neunten Mal bei einer WM ans Oche treten. Ricardo Pietreczko und Niko Springer sind am 16. Dezember in der Abendsession an der Reihe, der an Position 13 gesetzte Martin Schindler einen Tag später. Am längsten gedulden muss sich Dominik Grüllich, der dritte deutsche Debütant spielt am 18. Dezember.

Die erste Runde des XXL-Turniers mit nunmehr 128 Teilnehmern erstreckt sich über neun Tage bis zum 19. Dezember. Die zweite Runde findet vom 20. bis 23. Dezember statt, ehe eine dreitägige Weihnachtspause folgt. Runde drei sowie die Achtelfinals sind vom 27. bis 30. Dezember terminiert.

An Neujahr steigen die Viertelfinals, einen Tag später die Halbfinals und am 3. Januar das Finale um den Siegerscheck von einer Million Pfund. Insgesamt werden fünf Millionen Pfund ausgeschüttet, mehr als je zuvor.

Darts-WM: Die Spiele am 11. Dezember (ab 20 Uhr)

Kim Huybrechts - Arno Merk

Michael Smith - Lisa Ashton

Luke Littler - Darius Labanauskas

Madars Razma - Jamai van den Herik

Darts-WM: Die Spiele der Deutschen

Kim Huybrechts - Arno Merk (11. Dezember, 1. Spiel ab 20 Uhr)

(11. Dezember, 1. Spiel ab 20 Uhr) Gabriel Clemens - Axel Spiellman (13. Dezember, 4. Spiel ab 20 Uhr)

- Axel Spiellman (13. Dezember, 4. Spiel ab 20 Uhr) Lukas Wenig - Wesley Plaisier (13. Dezember, 1. Spiel ab 20 Uhr)

- Wesley Plaisier (13. Dezember, 1. Spiel ab 20 Uhr) Martin Lukeman - Max Hopp (15. Dezember, 1. Spiel ab 20 Uhr)

(15. Dezember, 1. Spiel ab 20 Uhr) Ricardo Pietreczko - José de Sousa (16. Dezember, 1. Spiel ab 20 Uhr)

- José de Sousa (16. Dezember, 1. Spiel ab 20 Uhr) Niko Springer - Joe Comito (16. Dezember, 4. Spiel ab 20 Uhr)

- Joe Comito (16. Dezember, 4. Spiel ab 20 Uhr) Martin Schindler - Stephen Burton (17. Dezember, 4. Spiel ab 20 Uhr)

- Stephen Burton (17. Dezember, 4. Spiel ab 20 Uhr) Jermaine Wattimena - Dominik Grüllich (18. Dezember, 1. Spiel ab 20 Uhr)

-----