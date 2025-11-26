PDC stellt Spielplan vor: Merk eröffnet die Darts-WM

SID 26.11.2025 • 17:50 Uhr Die PDC hat den Spielplan für die anstehende Darts-WM veröffentlicht. Ein deutscher Debütant eröffnet das Turnier.

Der deutsche Debütant Arno Merk eröffnet die diesjährige Darts-WM in London. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Spielplan der Professional Darts Corporation (PDC) hervorgeht, wird der 33-Jährige aus Peine mit seinem belgischen Auftaktgegner Kim Huybrechts am Abend des 11. Dezember die erste Partie des Turniers bestreiten.

Als Zweiter der insgesamt acht deutschen Teilnehmer ist der frühere WM-Halbfinalist Gabriel Clemens dran, der Saarwellinger ist am 13. Dezember in der Abendsession gefordert. Tags darauf wird auch Lukas Wenig sein Debüt feiern, während der deutsche Rekordteilnehmer Max Hopp am 15. Dezember zum neunten Mal im Alexandra Palace ans Oche treten wird.

Ricardo Pietreczko und Niko Springer sind am 16. Dezember in der Abendsession an der Reihe, der an Position 13 gesetzte Martin Schindler einen Tag später. Am längsten gedulden muss sich Dominik Grüllich, der dritte deutsche Debütant spielt am 18. Dezember.

Die erste Runde des XXL-Turniers mit nunmehr 128 Teilnehmern erstreckt sich über neun Tage bis zum 19. Dezember. Luke Littler spielt als Titelverteidiger traditionell am ersten Turniertag, der 18-Jährige trifft in der dritten von vier Partien des Abends auf Darius Labanauskas aus Litauen.