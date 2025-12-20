Als Frau die Darts-WM gewinnen? "Wenn dann Beau Greaves"

Samuel Kucza 20.12.2025 • 13:21 Uhr Beau Greaves muss sich nach einem spannenden Erstrunden-Krimi bei der Darts-WM knapp geschlagen geben. Ihr Gegner lobt sie danach in den höchsten Tönen und prophezeit Großes.

Für Beau Greaves ist die Darts-WM nach der ersten Runde schon wieder vorbei - nicht aber, ohne viel Lob für ihren Auftritt einzuheimsen. Vor allem ihr Gegner Daryl Gurney schwärmte nach der Partie in höchsten Tönen von ihr. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

„Diese Frau hat Eier“, betonte der 39-Jährige nach seinem 3:2-Erfolg im Ally Pally. „Sie ist für mich die beste Spielerin auf dem Planeten. Selbst aus männlicher Sicht hat diese Frau Eier. Sie wird einige PDC-Turniere gewinnen“, sagte er nach dem Match.

Gurney ist sich auch nach diesem engen Duell sicher: „Wenn es eine Spielerin gibt, die die Weltmeisterschaft oder ein Major gewinnen kann, dann sie.“

Darts-WM: Greaves statistisch überlegen

Greaves stand zuvor kurz davor, als zweite Frau überhaupt ein Spiel bei der PDC-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Statistisch spielte sie sogar ein besseres Match als Gurney: Sie gewann mehr Legs, warf mehr 180er und hatte die bessere Doppelquote.

Der Nordire entschied, wie er selbst betonte, die Partie durch einen einzigen Moment – das 144-Finish im dritten Satz zur 2:1-Legführung.

Für den Höhepunkt des Matches sorgte aber Greaves im zweiten Satz: Mit einem 10-Dart-Leg und einem Satz-Average von 108,75 Punkten spielte sie den besten Satz, der jemals von einer Frau auf der Ally-Pally-Bühne gezeigt wurde. Es ist zudem das bis dato beste Leg dieser WM.

Greaves wird „ernstzunehmende Größe“

Am Ende musste sich die 20-Jährige trotz ihrer starken Leistung aber mit einer bitteren 3:2-Niederlage zufrieden geben - die englische Presse feiert Greaves aber dennoch.

So prophezeit Sky Sports, Greaves werde 2026 auf der Pro Tour „eine ernstzunehmende Größe“ sein, während The Sun von einem „verpassten historischen Erfolg“ spricht und ihre besseren Statistiken hervorhebt.