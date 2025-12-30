Gary Anderson hat im mit Spannung erwarteten Duell der Ex-Weltmeister das Viertelfinale der Darts-WM erreicht. Der 55-jährige Schotte bezwang den Niederländer Michael van Gerwen in einem zeitweise hochklassigen, aber am Ende eindeutigen Achtelfinal-Match 4:1 und trifft nach dem Jahreswechsel auf den neuen Publikumsliebling Justin Hood aus England. Vorjahresfinalist van Gerwen verpasste erstmals seit der WM 2022 die Runde der besten Acht, damals hatte er aufgrund einer Corona-Infektion nicht zu seinem Achtelfinal-Match antreten können.
Darts: Anderson schlägt van Gerwen und steht im Viertelfinale
Siegt im Duell der Ex-Weltmeister: Gary Anderson
© IMAGO/SID/Shane Healey
Anderson, WM-Champion von 2015 und 2016, legte im Alexandra Palace stark los und entschied die ersten zwei Sätze für sich. Zwar schlug van Gerwen mit einem starken dritten Durchgang zurück, doch in der Folge nutzte Anderson die zahlreichen Fehler des dreimaligen Weltmeisters auf die Doppel aus.
Junioren-Weltmeister Gian van Veen setzte sich derweil im Duell der Youngster mit 4:1 gegen Charlie Manby durch. Der Niederländer brillierte gleich zweimal mit sechs perfekten Darts - einmal direkt zu Beginn des ersten Satzes, ein weiteres Mal im vierten Durchgang. Im Viertelfinale trifft van Veen nun auf den Sieger des Matches zwischen Luke Humphries (England) und Kevin Doets (Niederlande), die sich am Abend noch gegenüberstehen.