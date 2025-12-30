Darts: Anderson schlägt van Gerwen und steht im Viertelfinale

SID 30.12.2025 • 22:30 Uhr Der Schotte gewinnt das Ex-Weltmeister-Duell mit 4:1. Im Viertelfinale trifft er nun auf Publikumsliebling Justin Hood.

Gary Anderson hat im mit Spannung erwarteten Duell der Ex-Weltmeister das Viertelfinale der Darts-WM erreicht. Der 55-jährige Schotte bezwang den Niederländer Michael van Gerwen in einem zeitweise hochklassigen, aber am Ende eindeutigen Achtelfinal-Match 4:1 und trifft nach dem Jahreswechsel auf den neuen Publikumsliebling Justin Hood aus England. Vorjahresfinalist van Gerwen verpasste erstmals seit der WM 2022 die Runde der besten Acht, damals hatte er aufgrund einer Corona-Infektion nicht zu seinem Achtelfinal-Match antreten können.

Anderson, WM-Champion von 2015 und 2016, legte im Alexandra Palace stark los und entschied die ersten zwei Sätze für sich. Zwar schlug van Gerwen mit einem starken dritten Durchgang zurück, doch in der Folge nutzte Anderson die zahlreichen Fehler des dreimaligen Weltmeisters auf die Doppel aus.