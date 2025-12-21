Darts: Hopps WM-Comeback endet in Runde zwei

SID 21.12.2025 • 16:44 Uhr Der "Maximiser" erwischt einen schwachen Start und kommt nicht mehr zurück. Nach Hause geht es für Hopp aber noch nicht.

Max Hopp ist bei der Darts-WM in der zweiten Runde chancenlos ausgeschieden. Der deutsche Rekordteilnehmer gewann bei seiner Rückkehr in den Londoner Alexandra Palace nach fünf Jahren gegen den an Position 25 gesetzten Engländer Luke Woodhouse nur ein Leg und verlor mit 0:3 Sätzen.

Der Idsteiner erwischte einen schwachen Start, bekam es aber auch mit einem stark aufgelegten Gegner zu tun. Erst zu Beginn des dritten Satzes holte sich Hopp ein Leg, weitere kamen nicht mehr dazu, auch aufgrund von Schwächen auf die Doppel. Für den 29-Jährigen, der erst im Januar den Schritt zurück auf die Profitour der PDC geschafft hatte, ist das Abschneiden trotz des letztlichen klaren Ausscheidens als Erfolg zu werten.

Zum Auftakt hatte Hopp den Engländer Martin Lukeman mit 3:1 besiegt. In der Weltrangliste rückte der Hesse mit dem Erreichen der zweiten Runde in die Top 80 vor. Nach Hause geht es für Hopp allerdings noch nicht: Der Junioren-Weltmeister von 2015 tauscht die Pfeile gegen das Mikrofon und wird fortan für Sport1 als TV-Experte im Einsatz sein.

Fünf Deutsche hatten den Einzug in die zweite Runde geschafft, der Rekord aus dem Vorjahr wurde eingestellt. Ricardo Pietreczko steht nach dem nervenaufreibenden 3:2 über Dave Chisnall (England/Nr. 21) in Runde drei. Am Abend (ab 20 Uhr/Sport1 und DAZN) ist Martin Schindler gegen den Iren Keane Barry gefordert, auch der frühere Halbfinalist Gabriel Clemens und Debütant Arno Merk kämpfen noch um das Weiterkommen in die dritte Runde.