Darts-WM 2026: Anderson feiert Comeback-Sieg

SPORT1 23.12.2025 • 22:36 Uhr Gary Anderson zieht bei der Darts-WM in die nächste Runde ein. Der Schotte lässt sich von einem frühen Rückstand nicht aus der Fassung bringen.

Gary Anderson hat den Einzug in die nächste Runde der Darts-WM perfekt gemacht.

Der Schotte gewann am Dienstagabend mit 3:1 in Sätzen gegen den Engländer Connor Scutt, das Match beendete er mit seinem zweiten Matchdart auf das Bullseye. Mit einem Drei-Dart-Average von 105,41 Punkten ließ Anderson die Muskeln spielen, es ist der zweitbeste Wert der laufenden Weltmeisterschaft.

Anderson dreht die Partie

Dabei lag Anderson, der erst gestern seinen 55. Geburtstag feierte, schon früh mit 0:1 in Sätzen zurück. Scutt erwischte einen guten Start in das Spiel, traf drei seiner fünf Doppelversuche ins Ziel und gewann den ersten Satz mit 3:1 Legs.

Doch Anderson schlug zurück, sicherte sich die folgenden beiden Sätze mit jeweils über 110 Punkten im Durchschnitt und schlug auch im vierten Satz der Begegnung zu. Der Schotte nutzte das Bullseye zum Matchgewinn und zog in die nächste Runde ein.