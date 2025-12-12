Darts-WM 2026: Ex-Weltmeister Cross souverän - Verwirrung um "Heavy Metal"

Julius Schamburg 12.12.2025 • 17:27 Uhr Rob Cross zieht bei der Darts-WM 2026 souverän in die zweite Runde ein und beendet das Match mit einem Highlight. Auch Ryan Searle marschiert eine Runde weiter - sorgt aber zwischenzeitlich für Verwirrung.

Die Favoriten haben sich am Freitagnachmittag bei der Darts-WM 2026 (täglich live auf SPORT1) keine Blöße gegeben und ihre Erstrunden-Matches souverän gewonnen.

Zum Abschluss der Tagessession bezwang Ex-Weltmeister Rob Cross den Norweger Cor Dekker mit 3:0 in Sätzen.

Darts-WM 2026: Cross sorgt für Highlight-Moment

Der Champion von 2018 spielte einen Drei-Dart-Average in Höhe von 90,84 Punkten, bei Dekker waren es 82,05 Punkte im Average. Cross traf 47,37 Prozent seiner Versuche auf die Doppel, Dekker war nur zu 16,67 Prozent erfolgreich.

Zum Abschluss sorgte Cross für ein echtes Highlight: Der Engländer checkte 170 Punkte zum Match und jubelte ekstatisch. Es war der erste Big Fish (das höchstmögliche Checkout) dieser WM.

„Es fühlt sich toll an. Ich glaube meine Checkouts sind besser als mein Scoring. Es fühlt sich toll an, das Match mit einer 170 zu beenden“, sagte Cross bei SPORT1.

Bei Sky verkündete er: „Ich bin zurück! Es fühlt sich so an, als wäre ich wirklich zurück - und das habe ich am Ende gezeigt.“

Darts: Verwirrung um Ryan Searle

Im dritten Match des Tages setzte Ryan Searle gegen Chris Landman mit 3:0 in Sätzen durch. Am Ende war es ein souveräner Sieg des möglichen Drittrunden-Gegners von Deutschlands Nummer eins Martin Schindler, doch eine Szene sorgte für Verwirrung.

Beim Stand von 1:0 in Sätzen und 2:1 in Legs war Searle mit 95 Punkten Rest an der Reihe. Searle warf den ersten Dart in die Triple-19 und hatte demnach 38 Punkte Rest. Sein zweiter Dart landete knapp unter der Doppel-19, und anstatt es ein weiteres Mal zum Checkout auf der Doppel-19 zu versuchen, warf Searle plötzlich in die Single-20 und hatte so 18 Punkte Rest. Ungewöhnlich, besonders weil Landman 20 Punkte Rest hatte.

Auf Searle wartet ein mögliches Duell mit Schindler

„Heavy Metal“ hatte sich augenscheinlich vertan, was seine Punkte-Restzahl anging. „Das passiert halt einfach mal“, sagte Searle anschließend im SPORT1-Interview.

Searle trifft in der zweiten Runde auf Brendan Dolan oder Tavis Dudeney. In der dritten Runde könnte es zum Duell mit Schindler kommen.

Darts-WM 2026: Legenden-Duell wird zum Krimi

Im zweiten Match des Tages kam es zu einem echten Krimi zwischen zwei Legenden im Darts-Sport. Ian White bezwang Mervyn King mit 3:2 in Sätzen. King kämpfte sich nach 0:2-Satzrückstand noch eindrucksvoll zurück, musste sich dann aber im fünften Satz klar mit 0:3 in Legs geschlagen geben. White trifft in der zweiten Runde auf den ebenfalls siegreichen Cross.

Niels Zonneveld hatte zum Auftakt der Session keinerlei Probleme mit dem Neuseeländer Haupai Puha und siegte ungefährdet mit 3:0 in Sätzen.

Die Ergebnisse der Nachmittags-Session:

Niels Zonneveld (NED) - Haupai Puha (NZL) 3:0

Ian White (ENG) - Mervyn King (ENG) 3:2

Ryan Searle (ENG) - Chris Landman (NED) 3:0

Rob Cross (ENG) - Cor Dekker (NOR) 3:0

Abend-Session ab 20 Uhr: