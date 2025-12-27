Darts-WM: Sensations-Aus schockt Fans im Ally Pally!

Julius Schamburg 27.12.2025 • 23:25 Uhr Stephen Bunting scheidet bei der Darts-WM dramatisch aus. Der Mitfavorit stemmt sich mit allen Kräften gegen die Niederlage, wird aber dennoch von einem Underdog geschockt.

„Die nächste Sensation bei der Darts-WM ist perfekt”, schrie SPORT1-Kommentator Basti Schwele in sein Mikrofon! Mitfavorit Stephen Bunting ist bei der Darts-WM 2026 nach einem waschechten Thriller ausgeschieden.

Im Duell der beiden Engländer verlor der an Position vier gesetzte Publikumsliebling gegen James Hurrell (Nummer 63 der Welt) denkbar knapp mit 3:4 in Sätzen. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Darts-WM: Bunting checkt 161 und 121 Punkte!

Der von den Fans wie immer euphorisch gefeierte Bunting konnte mit zwei fulminanten Highfinishes beeindrucken und alles sah nach der Wende zu Gunsten von „The Bullet” aus. Hurrell führte mit 1:0 in Sätzen und 2:0 in Legs und hatte bereits drei Setdarts ausgelassen. Dann kam Bunting: Mit einem 161er Checkout glich er zum 1:1 in Sätzen aus und schrie die Freude aus sich heraus.

Auch den dritten Satz drohte Bunting zu verlieren, aber wieder war der Publikumsliebling mit dem Highfinish zur Stelle: Diesmal checkte er 121 Punkte zum Satzgewinn.

Bunting scheitert trotz „Weltklasse-Momente”

„Da kann man nur den Hut ziehen. Weltklasse. Sensationelle Darts von Stephen Bunting zur 2:1-Satzführung. Zwei brutale Finishes für Bunting für die Sätze zwei und drei. Das sind nicht nur starke Momente. Das sind Weltklasse-Momente, die Bunting hier raushaut“, war Schwele begeistert.

Bunting verlor aber die nächsten beiden Sätze und lag auch im sechsten Satz schon mit 1:2 in Legs zurück. Schon wieder zog „The Bullet“ den Kopf aus der Schlinge und glich mit einem 100-Punkte-Checkout zum 3:3 in Sätzen aus. Wieder jubelte Bunting lautstark, auch sein Sohn Tobias im Publikum war sichtlich begeistert.

Doch in Satz sieben wendete sich das Blatt erneut. Hurrell breakte den Mitfavorit beim Stand von 1:1 in Legs, hielt sein Anwurf und durfte anschließend seinen Sensations-Coup bejubeln. Bunting und seinem Anhang stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.

Nun geht es gegen Schindler oder Searle

Bunting spielte letzten Endes 91,43 Punkte im Drei-Dart-Average. Hurrell kam auf beachtliche 98,48 Punkte im Average.

Auf der anschließenden Pressekonferenz sagte Hurrell: „Ich hätte 4:0 gewinnen sollen um ehrlich zu sein. In den wichtigen Momenten war ich auch relaxed, überhaupt nicht nervös.“