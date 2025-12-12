Darts-WM: Besondere Rückkehr freut die Fans!

Über diese Rückkehr freuen sich unzählige Darts-Fans! Ex-Profi Wayne Mardle ist pünktlich zum Beginn der Darts-WM zurück am Mikrofon bei Sky Sports in England. Der 51-Jährige hatte die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr nach dem tragischen Tod seiner Ehefrau Donna verpasst.
Eine emotionale Rückkehr
„Ich freue mich darauf, dabei zu sein. Ich war seit 1998 bei jeder Weltmeisterschaft dabei, bis auf eine“, sagte er im Gespräch mit Daily Mail Sport.
„Es ist eine aufregende Zeit für den Sport, die Weltmeisterschaft bildet den Abschluss des Jahres und den Auftakt zum nächsten. Sie ist kalendarisch gesehen wirklich gut platziert – kein anderes Event ist so wie dieses.“
Und weiter: „Ich kann auf diesem Niveau nicht mehr spielen ... also was ist das Nächstbeste? Darüber zu sprechen. Und ich spreche gerne! Ich mag meinen Job – ich bin ein glücklicher Mann.“
Fans freuen sich über Mardle-Rückkehr
Bei unzähligen Fans war die Begeisterung ob der Rückkehr des Ex-Profis groß. „Es ist toll, ihn wieder dabei zu haben. Ohne ihn war es im vergangenen Jahr nicht dasselbe“, schrieb ein User in den sozialen Netzwerken.
Ein anderer formulierte: „Schön, dass Mardle nach der Tragödie, die er letztes Jahr mit dem Verlust seiner Frau erlebt hat, wieder dabei ist. R.I.P. Donna Mardle, wir denken immer noch an dich.“
Donna Mardle, die 2018 den Kampf gegen den Krebs gewonnen hatte, starb im vergangenen Jahr nach kurzer Krankheit.