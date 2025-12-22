Darts-WM: WM-Rekord schon jetzt gebrochen

Moritz Pleßmann 22.12.2025 • 21:26 Uhr Gian van Veen spielt in seinem Match gegen Alan Soutar den Big Fish - und stellt einen neuen Rekord bei der Darts-WM auf.

Nächste Bestmarke bei der Darts-WM 2026! Gian van Veen sorgte bei seinem 3:1-Erfolg gegen Alan Soutar mit einem Big Fish (170er-Finish) für ein echtes Highlight - und gleichzeitig einen neuen Rekord.

Es war bereits das neunte Mal bei dieser WM, dass das höchste Finish im Darts gecheckt wurde - und das noch während der zweiten Runde! Der vorherige Rekord lag bei acht Maximum-Checkouts und wurde 2024 aufgestellt. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

„Bring uns zum Rekord“, feuerte SPORT1-Experte Robert Marijanovic den Niederländer im dritten Leg des dritten Satzes an.

Darts-WM: Publikum bewegt Van Veen zum Big Fish

Van Veen stand beim Stand von 1:1 in den Sätzen und 2:0 in den Legs auf 170 Punkten Rest. Soutar dagegen hatte mit 207 Punkten noch kein Finish. „Ich dachte mir, triff Triple-20, Triple-20 und die große 18. Lass einfach 32 stehen“, klärte der Niederländer im SPORT1-Interview nach der Partie auf.

Nach zwei Treffern in der anvisierten Triple-20 wurde es laut im Ally Pally und Van Veen blieb kurz stehen, schien sein Vorhaben offenbar zu überdenken. „Dann hörte ich die Fans und dachte mir, warum nicht?“

Also trat „The Giant“ wieder ans Oche, traf doch das Bullseye und sicherte sich so den Satz zur 2:1-Führung. „In diesem Moment wusste ich, dass ich dieses Spiel nicht verlieren würde“, erklärte er. Mit dem ersten Matchdart schnappte sich van Veen dann auch den Sieg und spielte herausragende 108,28 Punkte im Drei-Dart-Average.

„Das ist ein neuer PDC-WM-Rekord“, wusste Kommentator Basti Schwele sofort nach dem Checkout im dritten Satz.

Darts-WM: Zweimal Big Fish zum Sieg

Zuvor checkte unter anderem auch Gabriel Clemens den Big Fish in seinem Auftaktsieg gegen Alex Spellman. Rob Cross und Nathan Aspinall vollbrachten das besondere Kunststück sogar zum Matchgewinn.

Dazu muss allerdings auch gesagt werden, dass seit der Erhöhung der Teilnehmerzahl auf 128 insgesamt 32 Partien mehr gespielt werden als zuvor.