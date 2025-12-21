Darts-WM: Blitz-Aus für Hopp

Johannes Behm 21.12.2025 • 16:38 Uhr Für Max Hopp ist die Darts-WM dieses Jahr beendet. Der 29-Jährige scheidet in der zweiten Runde aus.

Aus der Traum! Die Darts-WM 2026 ist für Max Hopp beendet. Am Sonntag scheiterte der Deutsche mit 0:3 in Sätzen am favorisierten Luke Woodhouse. Hopp gewann nur ein einzelnes Leg, dementsprechend schnell war das Match vorbei.

„Ich habe mich zu viel unter Druck gesetzt, klassisches Thema: Zu viel Druck selbst aufgebaut, selbst konstruiert und daran am Ende auch gescheitert“, sagte ein enttäuschter Hopp am SPORT1-Mikrofon und fasste später zusammen: „Ich war einfach mental zu anfällig.“ (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Der 29-Jährige nur einen einzelnen seiner zehn Versuche auf Doppel (10 Prozent), während Woodhouse eine Checkout-Quote von 36 Prozent vorzuweisen hatte. Im Drei-Dart-Average war Hopp (84.78) seinem Gegner (92.48) ebenfalls deutlich unterlegen.

Darts-WM: Hopp verpasst Chancen in Satz zwei

Hopp startete denkbar schlecht in das Match und verlor das erste Leg trotz Anwurf. Trotz starken Scorings von Woodhouse hatte der „Maximiser“ im zweiten und dritten Leg Checkout-Chancen, verpasste diese allerdings allesamt, während „Woody“ seine Chancen eiskalt nutzte.

„Du erwischst keinen guten Start, findest keinen Zugriff. Du kriegst gerade so zwei Darts aufs Doppel und denkst dir: Man, das kann nicht sein. Im Practice Room läuft es ganz anders. Da kommt auch der erste Dart – und auf der Bühne kommt er dann nicht“, sagte Hopp über den schlechten Spielbeginn.

Im zweiten Satz setzte sich der schwierige Nachmittag für Hopp fort, wieder gewann er kein einziges Leg. Mit einem Drei-Dart-Average von 77,90 war im zweiten Satz vor allem das Scoring das Problem. „Der erste Satz war gut von beiden, im zweiten Satz habe ich Chancen bekommen und nicht genutzt“, ärgerte sich Hopp nach dem Match.

Darts-WM: Hopp enthüllt Setup-Wechsel

Im dritten Satz war Hopp die Erleichterung dann anzusehen, als er die Doppel-20 zu seinem ersten Leg-Gewinn traf. Danach trat aber keine Wende ein, weil Woodhouse weiterhin stark spielte und die folgenden drei Legs zum Matchgewinn gewann.

Hopp präsentierte sich danach sehr selbstkritisch und verriet, dass er sein Setup trotz des Sieges in der ersten Runde gewechselt hatte. „Ich finde: kein Fehler, weil es im Practice Room gut läuft”, so der 29-Jährige, der jedoch grinsend anfügte: „Schuster, bleib bei deinen Leisten.“

Hopp: „Man macht sich selbst viel Hoffnungen“

„Vielleicht macht man sich aber unnötig verrückt im Kopf und sollte einfach bei dem Setup bleiben, was immer funktioniert hat”, meinte Hopp, wollte das aber natürlich nicht als Ausrede hernehmen. „Aber darauf will ich es nicht schieben.“