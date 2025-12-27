Darts-WM: BVB-Star im Ally Pally aufgetaucht

Benjamin Zügner 27.12.2025 • 14:51 Uhr Der Darts-Wahnsinn im Ally Pally geht nach den Weihnachtsfeiertagen direkt weiter. Ein Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund will sich das Spektakel nicht entgehen lassen.

Die weihnachtlichen Festessen sind rum, jetzt steigt bis zum 3. Januar im Londoner Alexandra Palace die entscheidende Phase der Darts-WM! Ein Bundesliga-Profi ist bereits zur Nachmittagssession am heutigen Samstag vor Ort – und der ist glühender Darts-Fan. Die Rede ist von Maximilian Beier, Offensiv-Star von Borussia Dortmund.

Der 23 Jahre alte Nationalspieler genoss bereits den ersten Walk-On nach der Weihnachtspause sichtlich, der Niederländer Wesley Plaisier heizte den rund 3.000 Zuschauern mit „Angels“ von Robbie Williams ein. Beier nahm im VIP-Bereich der West Hall Platz - dort sitzen die Familien und Freunde der Spieler sowie andere Stargäste, Sponsoren und Gäste mit Hospitality-Tickets (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1).

Beier ist bereits seit über sieben Jahren großer Darts-Fan, erzählte zuletzt im Interview mit dem klubeigenen Medienteam des BVB: „Für mich persönlich ist das so: Ich kann nach einem Spiel schlecht schlafen. Und wenn ich nicht schlafen kann, spiele ich eben noch ein bisschen Darts, um runterzukommen.“ Er selber spiele zwar nur rund einen 60er-Average, habe aber großen Spaß daran, das Geschehen zu verfolgen.

Besonderer Darts-Moment von Beier und Bunting

Ein besonderer Moment: Beier durfte im Vorfeld der WM mit dem einstigen Halbfinalisten Stephen Bunting (selbst BVB-Fan und aktuelle Nummer vier der Welt) ein paar Pfeile werfen.

Im Nachgang versprach Beier „The Bullet“ einen speziellen Darts-Jubel - und wenige Tage war es beim Bundesliga-Duell mit dem 1. FC Köln dann so weit. In der sechsten Minute der Nachspielzeit lief der Flügelflitzer beim umjubelten 1:0 in Richtung der Eckfahne, stoppte abrupt – und imitierte die vom Darts bekannten Wurfbewegungen.