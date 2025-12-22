Darts-WM: Clemens folgt Schindler und Pietreczko in Runde drei

SID 22.12.2025 • 15:38 Uhr Der Saarwellinger ist der dritte Deutsche in Runde drei - und arbeitet an einem versöhnlichen Ende einer schwachen Saison.

Der deutsche Dartsprofi Gabriel Clemens ist bei der WM im Londoner Alexandra Palace in die dritte Runde eingezogen. Der Halbfinalist der WM 2023 gewann sein Zweitrundenmatch gegen den leicht favorisierten Niederländer Wessel Nijman am Montag mit 3:0 und ist damit nach Martin Schindler und Ricardo Pietreczko der dritte Deutsche, der auch nach der kurzen Weihnachtspause ans Oche im Ally Pally zurückkehrt.

Dann trifft der „German Giant“ auf den Sieger der Partie zwischen dem englischen Weltranglistenzweiten Luke Humphries und dem 71 Jahre alten Publikumsliebling Paul Lim aus Singapur.

Im Spiel gegen die Nummer 31 der PDC-Weltrangliste zeigte Clemens eine solide Leistung und nutzte in den entscheidenden Momenten Nijmans viele Fehler auf die Doppelfelder konsequent aus. Im letzten Leg zeigte Clemens kurz Nerven, brachte seinen vierten Matchdart aber schließlich im Doppel unter. „Wessel hat mir die Chancen gegeben, ich konnte es immer direkt bestrafen“, sagte Clemens bei Sport1.

Clemens arbeitet damit weiter an einem positiven Abschluss seiner „schlechten Saison“, wie er sie vor der WM selbst eingeordnet hatte. Schon vor dem Saisonhöhepunkt war der 42 Jahre alte Saarwellinger auf Platz 47 der PDC-Weltrangliste Order of Merit abgerutscht. Im vergangenen Jahr war Clemens bei der WM in Runde zwei gescheitert.