Darts-WM: Darts-Profi enthüllt kuriose Verletzung

Wenn Scott Williams am Dienstagnachmittag die große Bühne der Darts-WM (alle Sessions bis zum 3. Januar live auf SPORT1) betritt, wird der Engländer gehandicapt sein.
Darts-Profi mit kurioser Verletzung
Scott Williams steigt am Dienstagnachmittag in die Darts-WM ein. Der englische Profi spricht im Vorfeld über eine kuriose Verletzung.
Im Gespräch mit SPORT1 verriet er im Vorfeld der Partie gegen Paolo Nebrida: „Ich fühle mich fantastisch, abgesehen von meinem großen Zeh am linken Fuß, den ich mir vor wenigen Tagen beim Treppensteigen gebrochen habe.“
Darts-WM: Williams scherzt wegen Verletzung herum
Damit hat er sich ausgerechnet an dem Fuß verletzt, mit dem er seinen Körper beim Werfen stabilisiert. Dennoch geht Williams nicht davon aus, dass ihn das während des Spiels negativ beeinflussen wird.
Er nahm sein Missgeschick vielmehr zum Anlass für einen Scherz: „Deswegen lebe ich auch in einem Bungalow, wo es keine Treppen gibt.“ Abschließend betonte der 35-Jährige: „Ich fühle mental und physisch in einer guten Form und auch das Training lief super.“