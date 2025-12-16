Darts-WM: Darts-Profi enthüllt kuriose Verletzung

Johannes Vehren 16.12.2025 • 15:41 Uhr Scott Williams steigt am Dienstagnachmittag in die Darts-WM ein. Der englische Profi spricht im Vorfeld über eine kuriose Verletzung.

Wenn Scott Williams am Dienstagnachmittag die große Bühne der Darts-WM (alle Sessions bis zum 3. Januar live auf SPORT1) betritt, wird der Engländer gehandicapt sein.

Im Gespräch mit SPORT1 verriet er im Vorfeld der Partie gegen Paolo Nebrida: „Ich fühle mich fantastisch, abgesehen von meinem großen Zeh am linken Fuß, den ich mir vor wenigen Tagen beim Treppensteigen gebrochen habe.“

Darts-WM: Williams scherzt wegen Verletzung herum

Damit hat er sich ausgerechnet an dem Fuß verletzt, mit dem er seinen Körper beim Werfen stabilisiert. Dennoch geht Williams nicht davon aus, dass ihn das während des Spiels negativ beeinflussen wird.