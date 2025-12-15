Darts-WM: Darts-Star mit Trainingsgeständnis

Im Gespräch mit SPORT1 berichtete der Waliser: „Ich bin sehr faul, um ehrlich zu sein. Manchmal werfe ich wochenlang keine Darts.“ Doch in diesem Jahr veränderte Clayton sein Training.

Darts-WM: Rekordpreisgeld spornt Clayton an

„Ich stehe wirklich am Board, was ich in den letzten zwei, drei Jahren nicht so getan habe. Ich werde es anders angehen und so viel wie möglich trainieren, denn es ist das größte Turnier überhaupt und der Titel, den wir Spieler am meisten wollen“, betonte der 51-Jährige.

Er verwies darauf, dass der Weltmeister mit einer Million Pfund das Rekordpreisgeld bekäme und betonte dementsprechend: „Wenn ich dafür nicht trainieren kann, läuft etwas falsch. Ich arbeite hart, spiele vor Weihnachten auch deutlich weniger Exhibitions. Der Fokus liegt komplett auf der WM.“

Darts-WM: Clayton steigt am Montag ein

Als Trainingsglücksbringer bezeichnete Clayton seine Katze Layla. Als er mal zu Hause trainiert habe, sprang sie plötzlich während des Werfens auf seine Schulter. „Da habe ich mir gedacht: ‚Wow, was brauche ich eigentlich noch?‘ Vielleicht bringt sie mir ein bisschen Glück."