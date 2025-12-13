Darts-WM: Ein Comeback, das die Szene elektrisiert

Samuel Kucza 13.12.2025 • 17:47 Uhr Paul Lim kehrt nach drei Jahren Pause im Alter von 71 Jahren in den Ally Pally zurück. Der Mann aus Singapur startet damit in seine 28. Weltmeisterschaft. In Runde eins trifft der älteste Teilnehmer des Turniers auf Jeffrey de Graaf.

Paul Lim ist zurück im Ally Pally: Der 71 Jahre alte Singapurer hat sich über die PDC Asian Tour für die Darts-Weltmeisterschaft qualifiziert und tritt damit zum 28. Mal bei einer WM an – erneut als ältester Starter des Turniers.

Die Qualifikation wurde zum echten Krimi. Im letzten Turnier der Asian Tour vergab Lim vier Matchdarts und war plötzlich auf Schützenhilfe angewiesen. Erst ein 5:2-Sieg von Ryusei Azemoto gegen Paolo Nebrida hielt ihn auf Rang fünf der Gesamtwertung gerade so auf dem letzten WM-Platz. Mit 10.300 Pfund Preisgeld sicherte sich Lim schließlich hauchdünn das Ticket nach London.

Paul Lim zählt seit Jahrzehnten zu den prägendsten Persönlichkeiten im Darts. Der „Singapore Slinger“ hat Kultstatus, ist ein absoluter Fan-Liebling und gilt als Wegbereiter des asiatischen Darts. Trotz seines hohen Alters und Platz 136 in der Order of Merit bleibt er eine feste Größe im Sport.

Fan-Liebling Lim schreibt 1990 WM-Geschichte

Sein Geheimnis? „Du kennst doch diesen Song, ‚Don’t Worry, Be Happy‘. Genau das ist es für mich“, erklärte er der Sun und kündigte eine Autobiografie mit dem Titel „What If and Why Not?“ („Was wäre wenn und warum nicht?“) für 2026 an: „Das ist im Grunde genommen das, worum es in meinem Leben geht.“

Sein WM-Debüt feierte Lim - der als ehemaliger Koch schon Legenden wie Phil Taylor und Eric Bristow bediente - bereits 1982. Damals allerdings noch bei der BDO, lange bevor es die heutige PDC-WM gab.

Acht Jahre später schrieb er Geschichte: 1990 warf Lim den ersten 9-Darter bei einer Weltmeisterschaft, ein Meilenstein, der den Sport veränderte. Dieses perfekte Leg blieb 19 Jahre lang einmalig, ehe 2009 Raymond van Barneveld als Nächster bei einer WM nachzog.

Dieser historische Moment und der damit verbundene Viertelfinal-Einzug 1990 bleiben bis heute Lims größter sportlicher Erfolg auf WM-Ebene. Im TV-Darts zählt das Viertelfinale beim World Matchplay 1995, wo er Phil Taylor 4:11 unterlag, zu einem seiner größten Momente.

Singapurer schaltet 2021 Humphries aus

Nach einem Abstecher ins E-Darts kehrte Lim zurück zum Steeldarts und arbeitete sich wieder auf die große Bühne zurück. 2017 sorgte er beim PDC World Cup für Aufsehen, als er gemeinsam mit Harith Lim die topgesetzten Schotten Gary Anderson und Peter Wright besiegte und nach einem Erfolg über Spanien das Viertelfinale erreichte.

Ein Jahr später verpasste er im Ally Pally gegen Gary Anderson nur knapp einen zweiten WM-9-Darter, als er an der Doppel-12 hauchdünn scheiterte. 2021 feierte er zudem einen überraschenden 3:2-Erstrundensieg gegen Luke Humphries – ein weiterer Beweis dafür, wie konkurrenzfähig der Singapurer selbst in seinen späten 60ern noch war.

Bei der WDF World Darts Championship 2024 erreichte er im Alter von 70 Jahren sensationell das Finale, musste sich dort aber mit 3:6 Shane McGuirk geschlagen geben.

Lim über Littler: „Tiger Woods des Dartsports“

Für Weltmeister Luke Littler hat Lim nur positive Worte übrig: „Als ich ihn zum ersten Mal spielen sah, hatte ich ehrlich gesagt das Gefühl: ‚Ja, er ist etwas ganz Besonderes‘“, sagte er der Sun.

Lim, großer Fan der Sportart Golf, erkannte beim 18-Jährigen Ähnlichkeiten mit einer Golf-Legende: „Für mich ist Luke wie ein Tiger Woods des Dartsports. Wirklich außergewöhnlich.“ Woods gilt bei vielen Experten als bester Golf-Spieler aller Zeiten.

Littler sei „begabt und etwas ganz Besonderes. Er ist einfach ein Naturtalent, makellos“, so Lim.

Erstrundenduell gegen de Graaf

Zum Auftakt der diesjährigen WM trifft Lim am Samstag auf den Schweden Jeffrey de Graaf, der aktuell Platz 49 in der Order of Merit belegt (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER). Das Duell markiert für Lim gleichzeitig die Rückkehr auf die WM-Bühne nach drei Jahren Pause.

Die Begegnung wird zeigen, wie sich der 71-Jährige nach seiner erfolgreichen Asian Tour präsentiert und wie er sich gegen einen Gegner schlägt, der regelmäßig auf der Pro Tour aktiv ist.