Darts-WM: Ex-Weltmeister Cross souverän

SID 12.12.2025 • 17:50 Uhr Gegen die Nummer 103 der Welt hat der Weltmeister von 2018 keine Probleme.

Auftakthürde gemeistert: Dartsprofi Rob Cross hat sich am Freitagabend keine Blöße gegeben und ist souverän in die zweite Runde der Darts-WM eingezogen. Der Weltmeister von 2018 sorgte gegen den Norweger Cor Dekker im „Ally Pally“ dank eines glatten 3:0 schnell für klare Verhältnisse. Damit folgte der Engländer dem bisherigen Trend der WM, bei der sämtliche Favoriten bis dato ihre Begegnungen für sich entscheiden konnten.

Der 17. der Weltrangliste präsentierte sich gegen Dekker insgesamt stabil und entschied sowohl den ersten als auch den dritten Satz ohne Verlust eines Legs für sich. Lediglich im zweiten Set geriet der 35-Jährige kurzzeitig ins Wanken, bewies mit einem von seinen zwei 180-ern dann jedoch im entscheidenden Moment Nerven.