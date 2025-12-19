Darts-WM: Fallon Sherrock inspirierte sie - nun will sie sie toppen

Moritz Pleßmann 19.12.2025 • 19:24 Uhr Beau Greaves erzählt vor der Darts-WM, wie sie damals den historischen Triumph von Fallon Sherrock wahrgenommen hat.

Beau Greaves hat verraten, wie sie den historischen Sieg von Fallon Sherrock gegen Ted Evetts (3:2) bei der Darts-WM 2020 verfolgt hat.

„Ich glaube, dass ich Fortnite gespielt habe“, gab sie in einem Call mit der PDC und Medienvertreten vor der WM zu. „Ich habe die erste Hälfte des Spiels gesehen, vielleicht auch die zweite Hälfte“, erinnerte sich dreimalige Weltmeisterin, die damals 15 Jahre alt war. „Oder ich habe es mir angesehen, während ich auf der PS4 gespielt habe.“

„Es war großartig“, sagte sie im Rückblick auf das Spiel der „Queen of the Palace“, die als erste Frau jemals einen Mann bei einer PDC-Weltmeisterschaft besiegen konnte. „Das möchte ich irgendwann auch einmal machen“, dachte sich die heute 21-Jährige.

Darts-WM: Greaves „kann besser spielen“

Die erste Chance dazu hatte sie bei der WM 2023. Dort schied sie jedoch glatt mit 0:3 in Sätzen gegen den Iren William O‘Connor aus. „Ich glaube, ich war beim letzten Mal wirklich nervös. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich nicht dort sein sollte“, sagte sie zu ihrem Debüt.

Ein besseres Gefühl hat „Beau ’n’ Arrow“ für die kommende WM: „In diesem Jahr habe ich viel mehr Erfahrung gesammelt. Ich glaube, ich kann auf der Bühne besser spielen.“

Darts: Frauen-Weltmeisterin? „Nicht unmöglich“

Insgesamt gingen bei dieser Darts-WM fünf Frauen an den Start. Ob jemals eine Frau den Titel in die Höhe recken kann? „Es ist nicht unmöglich“, meinte Greaves, stellte jedoch klar, dass es dafür „einen extrem guten Lauf von einer von uns braucht“.

„Ich glaube, alle Spielerinnen haben das Zeug dazu“, so Greaves. Dennoch müssten sich die Frauen erst einmal an die längeren Distanzen und konstanten Leistungen bei der PDC-WM gewöhnen.