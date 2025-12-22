Darts-WM: Gaga-Show im Ally Pally

Johannes Behm 22.12.2025 • 15:27 Uhr Gabriel Clemens präsentiert sich gegen Wessel Nijman in Topform und feiert den Einzug in die dritte Runde der Darts-WM!

Der „German Giant“ ist on fire! Gabriel Clemens steht bei seiner achten WM-Teilnahme zum fünften Mal in der dritten Runde der Darts-WM. Am Montagnachmittag präsentierte sich der 42-Jährige im Duell gegen den Niederländer Wessel Nijman in Topform und gewann mit 3:0 in Sätzen.

Niejman traf lediglich vier seiner 20 Doppel-Versuche (20 Prozent), während Clemens in den entscheidenden Moment cool blieb und neun seiner 26 Chancen nutzte (34,6 Prozent)

Der WM-Halbfinalist von 2023 verlor zwar das erste Leg des Matches, präsentierte sich in der Folge aber stark verbessert und entschied den ersten Satz nach drei gewonnen Legs in Serie für sich. Ganze 13 Checkout-Möglichkeiten erspielte sich Clemens dabei, der wackelnde Nijman hatte lediglich vier Stück. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Darts-WM: Clemens bestraft Nijman eiskalt

In Satz zwei agierte Clemens dann gnadenlos im Decider. Nachdem der nun besser spielende Niederländer mehrere Möglichkeiten auf den Satzgewinn ausließ, vollstreckte Clemens eiskalt zum 2:0 in Sätzen.

Im dritten Satz setzte sich dasselbe Spiel fort. Was der Niederländer an Checkout-Möglichkeiten ausließ, bestrafte Clemens. Zunächst ließ er drei Matchdarts liegen - bis schließlich der vierte seinen Weg ins Glück fand, nachdem Nijman selbst zahlreiche Doppel-Chancen ausließ.