Darts-WM: Greaves scheitert an Auftakthürde Gurney

SID 19.12.2025 • 22:17 Uhr Damit ist in der zweiten Runde keine der fünf angetretenen Frauen mehr vertreten.

Die hochgehandelte Beau Greaves ist bei ihrem mit Spannung erwarteten Comeback bei der Darts-WM bereits in der ersten Runde ausgeschieden - und mit ihr auch die letzte der fünf Frauen des 128-köpfigen Teilnehmerfelds. Die dreimalige Weltmeisterin der Frauen-Konkurrenz der World Darts Federation (WDF) verlor am letzten Erstrundenspieltag ihr Auftaktmatch im Ally Pally gegen den Nordiren Dary Gurney mit 2:3.

In der zweiten Runde, die am Samstag beginnt, trifft statt „Beau ‚n‘ Arrow“ Greaves am Dienstag nun der Weltranglisten-22. Gurney aus Nordirland auf den Engländer Callan Rydz.

Ebenfalls am Freitag verlor die Britin Gemma Haytor mit 1:3 gegen den Weltranglistenelften Josh Rock (ebenfalls England). Bereits im Laufe der ersten Turnierwoche waren Lisa Ashton (0:3 gegen Michael Smith), Fallon Sherrock (0:3 gegen Dave Chisnall) und Transfrau Noa-Lynn van Leuven (0:3 gegen Peter Wright) ausgeschieden.

Die erst 21 Jahre alte Greaves war mit hohen Erwartungen in die WM gestartet, nachdem sie mit guten Ergebnissen hatte aufhorchen lassen. Bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Oktober hatte sie unter anderem Weltmeister Luke Littler geschlagen und war anschließend erst im Finale an Gian van Veen gescheitert.