Darts-WM heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker: Schindler, Littler und Price im Einsatz

SPORT1 21.12.2025 • 19:11 Uhr Bei der Darts-WM kämpft am Sonntag Martin Schindler um den Einzug in die dritte Runde. Neben der deutschen Nummer eins ist auch der Weltmeister gefordert.

Am Sonntag ist bei der Darts-WM die deutsche Nummer eins gefordert: Martin Schindler eröffnet die Abendsession und kämpft gegen den Iren Keane Barry um den Einzug in die dritte Runde (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1).

Die Partie von „The Wall” startet um ca. 20.15 Uhr. Nach Schindler treten außerdem Weltmeister Luke Littler und Gerwyn Price wieder ans Board.

Darts-WM 2026: So sehen Sie Tag elf live im Free-TV und Gratis-Stream

• TV: SPORT1

Dem 23-Jährigen Barry stand Schindler bisher zweimal gegenüber, beide Male blieb der 29-Jährige siegreich.

Darts-WM: Schindler eröffnet Session - dann kommen Price & Littler

Mit dem Einzug in die nächste Runde würde Schindler seine bisherige Bestleistung bei einer WM egalisieren. 2023 und 2024 erreichte er jeweils die dritte Runde. Weiter ging es für ihn bisher allerdings noch nicht.

Nach dem Deutschen greifen dann zwei absolute Top-Stars ein. Gerwyn Price bekommt es zunächst mit Wesley Plaisier zu tun (ca. 21 Uhr), ehe Superstar und Titelverteidiger Luke Littler um ca. 22 Uhr auf David Davies trifft. Damon Heta und Stefan Bellmont schließen den elften Turniertag ab.

Sonntag, 21. Dezember 2025 - Spielplan im Überblick

Abendsession:

20.15 Uhr: Martin Schindler (GER) - Keane Barry (IRL)

21.00 Uhr: Gerwyn Price (WAL) - Wesley Plaisier (NED)

22 Uhr: Luke Littler (ENG) - David Davies (WAL)