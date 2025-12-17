Darts-WM heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Schindler greift ein

SPORT1 17.12.2025 • 17:00 Uhr Die deutsche Nummer eins Martin Schindler startet am heutigen Mittwoch bei der Darts-WM. Auch die beiden Routiniers Raymond van Barneveld und James Wade sind gefordert.

Tag sieben bei der Darts-WM im Alexandra Palace steht an, und damit Bahn frei für die deutsche Nummer eins. Martin Schindler hofft am Mittwoch auf einen starken Turnierstart. Der 29-Jährige trifft im letzten Spiel der Abendsession (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) auf den Engländer Stephen Burton (ab 23 Uhr).

Die Darts-WM ist wie schon in den vergangenen Jahren bei SPORT1 zu Hause. Übertragen wird das Geschehen aus dem Ally Pally zum 22. Mal live im Free-TV sowie im Stream und auf YouTube.

SPORT1 ist bis zum letzten Pfeil am 3. Januar live mit dabei. Die TV-Übertragung am Mittwoch startet am Mittwoch erst mit der Abendsession ab 20 Uhr. Die Partien können auch im LIVETICKER mitverfolgt werden.

Die Nachmittagssession fällt aufgrund der verbleibenden Anzahl an Spielen in Runde eins aus. Der Spielplan gibt nicht genügend Paarungen für zwei Sessions an jedem Tag her. Insofern musste die PDC entscheiden, an welchem Tag keine Nachmittagsspiele stattfinden, und die Wahl fiel auf den Mittwoch.

Schindler hofft auf WM-Verbesserung

Schindler startet am Mittwoch als 13. der PDC Order of Merit beim Turnier und dürfte auf die beste WM seiner Karriere hoffen. Bei seinen ersten drei WM-Teilnahmen schied der Deutsche stets in Runde drei aus, ehe er 2023 und 2024 zwei knappe Niederlagen in der dritten Runde einstecken musste. Im vergangenen Jahr folgte jedoch bereits in Runde zwei ein enttäuschendes 0:3 in Sätzen gegen Callan Rydz.

„Letztes Jahr habe ich mich verrückt gemacht“, offenbarte Schindler vor der WM im PDC-Interview mit Dunja Fadel. Dieses Jahr soll alles anders werden. „Ich möchte im Hier und Jetzt sein“, erklärte Schindler.

Bevor Schindler die Bühne im Ally Pally betritt, stehen jedoch noch drei weitere Partien an. Zum Auftakt des Tages trifft der Kanadier Matt Campbell auf den US-Amerikaner Adam Sevada.

Darts-WM heute: Weltmeister vor Schindler gefordert

Anschließend ist der einmalige PDC-Weltmeister Raymond van Barneveld gegen Stefan Bellmont gefordert, bevor mit James Wade die Nummer sieben der Welt gegen den Japaner Ryusei Azemoto antritt.

Wade konnte in seiner Karriere elf PDC-Major-Titel gewinnen, schaffte es bisher aber nie zum Triumph bei einer WM. Er gilt daher als erfolgreichster Dartprofi, der nie Weltmeister wurde. Viermal konnte der Engländer ins Halbfinale einziehen, eine Finalteilnahme lässt aber weiter auf sich warten.

Darts-WM heute live: Die Duelle an Tag sieben im Überblick

Mittwoch, 17. Dezember 2025

Abendsession (ab 20 Uhr):

Matt Campbell (Kanada) - Adam Sevada (USA)

Raymond van Barneveld (Niederlande) - Stefan Bellmont (Schweiz)

James Wade (England/ Nr. 7) - Ryusei Azemoto (Japan)