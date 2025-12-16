Darts-WM: Dobey rechnet mit Kritikern ab - "Stumm gestellt"

Moritz Thienen , Katharina Kleinfeldt , Bernd Roetmann 16.12.2025 • 15:30 Uhr Chris Dobey will bei der WM für Furore sorgen. Er verrät im Gespräch mit SPORT1, welche Niederlage ihn besonders motiviert und was er den Deutschen zutraut.

Das Darts-Spektakel bei der Darts-WM 2026 nimmt immer mehr Fahrt auf! Jetzt steigt mit Chris Dobey auch ein Spieler ein, der zumindest zum erweiterten Favoritenkreis zählt.

Die Nummer acht der Weltrangliste trifft in ihrem Auftaktmatch im Alexandra Palace auf den chinesischen Außenseiter Xiaochen Zong (gegen 16.30 Uhr im LIVETICKER).

Im vergangenen Jahr erreichte Dobey, unter anderem mit einem Sieg gegen Gerwyn Price das Halbfinale, in dem er mit 1:6 gegen Michael van Gerwen unterlag. Jetzt will er mehr.

„Ich möchte auf den Erfolgen der letzten Jahre aufbauen. Viertelfinale, Viertelfinale, Halbfinale – also soll es dieses Jahr das Finale sein. Und hoffentlich der Sieg! Ich hoffe, ich kann meine Leistung vom letzten Jahr übertreffen“, sagte Dobey im exklusiven SPORT1-Interview.

Darts-WM: Dobey will es allen Kritikern erneut zeigen

„Hollywood“ wirkt vor der Darts-WM extrem selbstbewusst. Seine starke WM 2025 und ein gutes Jahr haben bei ihm für die laufende WM (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) ein komplett neues Selbstverständnis gesorgt.

„Ich bin ein besserer Spieler geworden. Ich war noch nie in so einer Situation, noch nie in einem WM-Halbfinale“, sagte Dobey über die vergangene WM: „Ich habe wahnsinnig viel gelernt und viel Positives mitgenommen. Es hat mich mental stärker gemacht.“

In den Jahren zuvor habe er viel mit seinen Nerven gekämpft, speziell auf der ganz großen Bühne. Speziell eine Niederlage bei der WM 2024 habe ihn dann aber extra motiviert: „Das Jahr davor gegen Rob Cross – ich führe 4:0 und verliere noch (Anm. d. Red.: mit 4:5) – das tat weh. Viele haben mich danach abgeschrieben und gesagt: Der kommt da nie wieder hin.“

„Dann direkt im Jahr darauf ins Halbfinale zu kommen und all denen zu beweisen, dass sie falsch liegen, das hat mir viel bedeutet. Das hat die Leute, die an mir gezweifelt haben, stumm gestellt. Und ich hoffe, ich kann das dieses Jahr wiederholen“, sagte Dobey im Gespräch mit SPORT1.

Deutsche Darts-Stars um Schindler können „Geschichte schreiben“

Auf dem Weg zum Titel warten viele Herausforderungen, für Dobey könnten auch einige deutsche Spieler zum Konkurrenten werden. „Niko Springer hat ein überragendes Jahr gespielt, er hat einen European-Tour-Titel gewonnen und war beim Grand Slam richtig stark. Er ist in Form“, findet Dobey.

Ebenfalls großes Lob hat „Hollywood“ für seinen Freund Martin Schindler bereit: „Es ist unglaublich, was der dieses Jahr abgeliefert hat. Mehrere European-Tour-Titel, erstes Grand-Slam-Achtelfinale, dazu ist er extrem selbstbewusst. Ich mag ihn sehr, wir verstehen uns gut. Er ist ein super Typ, auf der Bühne wie abseits.“