Darts-WM: Hood und Manby im Achtelfinale - Aspinall raus

SID 29.12.2025 • 17:53 Uhr Das Märchen der beiden Debütanten im Alexandra Palace geht weiter. Ein zweimaliger Halbfinalist ist dagegen raus.

Die aufmüpfigen Außenseiter Justin Hood und Charlie Manby mischen weiter die Darts-WM auf. Die Engländer zogen am Montag bei ihren Debüts im Londoner Alexandra Palace ins Achtelfinale ein. Der Weltranglisten-83. Hood setzte sich in der dritten Runde mit 4:1 Sätzen gegen seinen Landsmann Ryan Meikle durch, der noch 80 Plätze schlechter platzierte Manby schaltete im englischen Duell Publikumsliebling Ricky Evans trotz 41 vergebener Darts auf die Doppelfelder mit 4:2 aus. Raus ist dagegen der zweimalige Majorsieger Nathan Aspinall.

Hood bekommt es nun mit dem Sieger der Partie am Abend zwischen Team-Weltmeister Josh Rock aus Nordirland und dem Engländer Callan Rydz zu tun. Manby, der keine Tourkarte der PDC besitzt, trifft ebenfalls am Dienstag auf den niederländischen Europameister und Junioren-Weltmeister Gian van Veen. 60.000 Pfund Preisgeld haben die Rookies bereits sicher.

Im dritten Spiel der Nachmittagssession schied der zweimalige Halbfinalist und Weltranglisten-15. Aspinall überraschend aus. Der Engländer verlor gegen den Niederländer Kevin Doets mit 3:4. Nächster Gegner für die Nummer 40 des Rankings ist der Weltranglistenzweite und Gabriel-Clemens-Bezwinger Luke Humphries.

Erreicht Manby sogar das Viertelfinale, steht der 20-Jährige in der Rangliste der PDC nach der WM unter den Top 64. Eine Tourkarte hätte er damit sicher. Diese hatte Manby als Vierter der Nachwuchstour knapp verpasst. Erstmals seit 2011 stehen zwei Spieler ohne Tourkarte im Achtelfinale, neben Manby hat das auch der Schwede Andreas Harrysson, der Ricardo Pietreczko bezwang, geschafft.