Darts-WM>

Darts-WM: Hopp überrascht mit neuem Look

Hopp überrascht mit neuem Look

Die Darts-WM 2026 ist größer denn je. SPORT1 fasst alle relevanten Zahlen zusammen.
Johannes Vehren
Max Hopp gibt nach fünf Jahren sein Comeback bei der Darts-WM. Der Deutsche ließ sich extra für das Turnier ein neues Trikot designen.

Überraschung um Max Hopp! Der deutsche Darts-Profi hat vor seinem Erstrunden-Match bei der Weltmeisterschaft (alle Sessions bis zum 3. Januar live auf SPORT1) sein neues Trikot präsentiert.

Auf Instagram teilte Hopp am Sonntagabend ein Video, in welchem er zunächst mit seinem Alltagsoutfit aus einem Fahrstuhl geht. Daraufhin geht der 29-Jährige zurück, die Tür schließt sich und nach dem erneuten Öffnen steht Hopp mit seinem neuen Trikot da.

Darts-WM: Hopp mit komplett neuem Look

Dieses ist hellblau, der Name Max ziert das gesamte Oberteil als Muster. Zudem befindet sich auf der linken Seite ein großes „X“.

Auf der Rückseite steht groß sein Spitzname „Maximiser“. Der Schriftzug ist mit Sternen sowie seinem vollständigen Namen versehen.

Sichtlich stolz trug Hopp sein neues Trikot und schrieb dazu: „Das WM-Trikot ist released.“ Den Satz versah er mit einem Feuer-Emoji.

Hopp eröffnet Abendsession am Montag

In der Vergangenheit war Hopps Trikot dunkel gehalten, mit hellblauen Highlights. Aber schon damals waren die Sterne sowie ein großes „X“ auf seiner Bekleidung vertreten.

Am Montagabend eröffnet der 29-Jährige ab 20.15 Uhr die Abendsession gegen Martin Lukeman. Dann steht er erstmals seit 2020 wieder auf der großen WM-Bühne im Ally Pally.

Der Spielplan der Darts-WM 2026 als PDF zum Downloaden und Ausdrucken

