Darts-WM: Kuriose Enthüllung von Darts-Star

Johannes Vehren 12.12.2025 • 07:33 Uhr Gian van Veen zählt zu den besten Darts-Spielern der Welt. Das gelingt dem Niederländer, obwohl er farbenblind ist.

Kuriose Enthüllung von Gian van Veen! Der Darts-Star hat in einem Interview über seinen Berufsweg gesprochen und plötzlich etwas Unerwartetes verraten.

Bevor der Niederländer Anfang 2024 damit begann, professional Darts zu spielen, war er in seiner Heimat in der Luftfahrtindustrie tätig. Allerdings hatte er nie richtige Ambitionen, Pilot zu werden.

Darts-WM: Gian van Veen enthüllt Farbenblindheit

Und das aus einem bestimmten Grund: „Ich habe im logistischen Bereich der Luftfahrt gearbeitet. Wollte ich fliegen? Nein. Ich bin ziemlich groß, daher war das etwas schwierig. Es gab auch Größenbeschränkungen, und ich bin ein bisschen farbenblind, was als Pilot nicht gerade hilfreich ist“, berichtete er im Gespräch mit talkSport.

Er fügte hinzu: „Zum Glück ist es nicht so schlimm. Aber als Pilot muss man sehr strenge Anforderungen erfüllen. Es war nicht mein Traumjob. Ich mochte einfach die Luftfahrt und mag sie immer noch.“

Niederländer gewann ersten Major-Titel

Darts entwickelte sich in den letzten Jahren zu seinem Traumjob, und wie der 23-Jährige erklärte, behindere ihn seine Farbenblindheit bei der Ausübung nicht.