Darts-WM: Kuriose Enthüllung von Darts-Star

Kuriose Enthüllung von Gian van Veen! Der Darts-Star hat in einem Interview über seinen Berufsweg gesprochen und plötzlich etwas Unerwartetes verraten.
Kuriose Enthüllung von Darts-Star
Bevor der Niederländer Anfang 2024 damit begann, professional Darts zu spielen, war er in seiner Heimat in der Luftfahrtindustrie tätig. Allerdings hatte er nie richtige Ambitionen, Pilot zu werden.
Darts-WM: Gian van Veen enthüllt Farbenblindheit
Und das aus einem bestimmten Grund: „Ich habe im logistischen Bereich der Luftfahrt gearbeitet. Wollte ich fliegen? Nein. Ich bin ziemlich groß, daher war das etwas schwierig. Es gab auch Größenbeschränkungen, und ich bin ein bisschen farbenblind, was als Pilot nicht gerade hilfreich ist“, berichtete er im Gespräch mit talkSport.
Er fügte hinzu: „Zum Glück ist es nicht so schlimm. Aber als Pilot muss man sehr strenge Anforderungen erfüllen. Es war nicht mein Traumjob. Ich mochte einfach die Luftfahrt und mag sie immer noch.“
Niederländer gewann ersten Major-Titel
Darts entwickelte sich in den letzten Jahren zu seinem Traumjob, und wie der 23-Jährige erklärte, behindere ihn seine Farbenblindheit bei der Ausübung nicht.
Van Veen geht als Nummer zehn der Welt in die Darts-WM (jede Session bis zum 3. Januar live auf SPORT1) und trifft in der 1. Runde am Freitagabend auf Cristo Reyes.
Im vergangenen Oktober gewann der Niederländer bei der European Darts Championship seinen ersten Major-Titel. Im Finale setzte er sich gegen Luke Humphries durch.