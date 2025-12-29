Darts-WM: Littler strauchelt kurz und siegt

SID 29.12.2025 • 23:47 Uhr Sein Landsmann stellt den Engländer erstmals vor echte Probleme.

Dartsstar Luke Littler hat sich mit einiger Mühe in das Viertelfinale der Darts-WM gespielt, sein bis dato perfekter Lauf ist beendet. Der 18 Jahre alte Engländer siegte im Londoner Alexandra Palace am Ende zwar souverän mit 4:2 gegen seinen Landsmann Rob Cross, in dem Weltmeister von 2018 fand das „Wunderkind des Darts“ jedoch seinen ersten echten Härtetest.

In der Runde der letzten Acht am Donnerstagabend trifft Littler nun auf den Sieger des Duells zwischen Luke Woodhouse (England) und Krzysztof Ratajski (Polen).